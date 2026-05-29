Головна Київ Новини
search button user button menu button

Шторм накриє Київ та область: синоптики оголосили попередження

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Шторм накриє Київ та область: синоптики оголосили попередження
Негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 травня пориви вітру 15-20 м/с

Синоптики попередили про погіршення погодних умов у Києві та області в п’ятницю, 29 травня. У найближчу годину з утриманням до кінця дня очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру, інформує «Главком».

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 травня пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Синоптики наголосили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, на вихідних, 30-31 травня, у більшості регіонів України буде прохолодна погода з низькою температурою повітря.  Особливо холодно буде вдень в неділю на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині, Рівненщині – +10, +13°C.

29 травня в Україні мінлива хмарність, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей Правобережжя пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-10°, вдень 13-18°.

Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, однак уже на початку червня повернеться тепло.

Теги: негода Укргідрометцентр Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: поліція затримала підозрюваного
1 травня, 18:04
Олександр Григорович, якого весь двір знав як «дядю Сашу», врятував 12-річного хлопчика від куль терориста
Врятував дитину під час теракту у Києві: петиція про вшанування двірника «дяді Саші» набрала голоси
1 травня, 16:28
Комунальні служби вже усувають наслідки нічного обстрілу
Нічна атака на Київ: на лівому березі пошкоджено станції метро (фото)
14 травня, 09:16
Виставка оригінальних витворів українського золотарства XVII–XVIII століть
Куди сходити у Києві 18-24 травня: дайджест культурних подій
16 травня, 19:15
Внаслідок ворожої атаки загинули керуючий ресторану «Італійська Редакція» Іван Могильний (зліва на фото) та флорист компанії Іван Носко
Під час ракетного удару по Києву загинули двоє працівників сім'ї ресторанів First Line Group
15 травня, 18:53
По більшій частині України очікуються пориви вітру до 20 м/с
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
26 травня, 05:59
фото: glavcom.ua
ISW: Путін масованим ударом по Києву намагався приховати провали РФ
25 травня, 11:58
Київська консерваторія постраждала під час обстрілу у ніч на 24 травня 2026 року
Атака на Київ 24 травня: стало відомо про пошкодження історичної будівлі консерваторії
25 травня, 16:13
Небензя підтвердив обіцянку Росії завдати нових ударів по «центрах прийняття рішень та командних пунктах»
На Радбезі ООН Росія відкинула заклик США не завдавати системних ударів по ​​Києву
Сьогодні, 05:07

Новини

Шторм накриє Київ та область: синоптики оголосили попередження
Шторм накриє Київ та область: синоптики оголосили попередження
Намагався починити рушницю: у центрі Києва чоловік підстрелив випадкову перехожу
Намагався починити рушницю: у центрі Києва чоловік підстрелив випадкову перехожу
Стрілянина в Яготині: чоловік відкрив вогонь із вікна багатоповерхівки і поцілив в авто
Стрілянина в Яготині: чоловік відкрив вогонь із вікна багатоповерхівки і поцілив в авто
Масований обстріл Києва 24 травня: аварійні роботи у знищеному Росією ТРЦ завершено (фото)
Масований обстріл Києва 24 травня: аварійні роботи у знищеному Росією ТРЦ завершено (фото)
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua