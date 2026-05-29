Шторм накриє Київ та область: синоптики оголосили попередження

Негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 травня пориви вітру 15-20 м/с

Синоптики попередили про погіршення погодних умов у Києві та області в п’ятницю, 29 травня. У найближчу годину з утриманням до кінця дня очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру, інформує «Главком».

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 травня пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Синоптики наголосили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, на вихідних, 30-31 травня, у більшості регіонів України буде прохолодна погода з низькою температурою повітря. Особливо холодно буде вдень в неділю на Житомирщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині, Рівненщині – +10, +13°C.

29 травня в Україні мінлива хмарність, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень в більшості областей Правобережжя пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-10°, вдень 13-18°.

Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, однак уже на початку червня повернеться тепло.