Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень

Сьогодні Україна буде найтеплішою країною Європи

Сьогодні Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Наталку Діденко.

За прогнозом Наталки Діденко, сьогодні Україна є найтеплішою країною Європи. У більшості областей стовпчики термометрів коливаються в межах +22…+27°C, а в північних та центральних регіонах місцями прогрілося до +29°C.

Трохи свіжіше лише на півдні та морському узбережжі, де вплив води тримає температуру в межах +17…+21°C. У Києві сьогодні сонячно та сухо, повітря прогрілося до літніх +24…+29°C.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода: теплий період змінятиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Температура повітря поступово зростатиме, проте на півночі та заході можливі свіжіші дні через проходження атмосферних фронтів.

7 травня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Місцями невеликий дощ.

на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +16°..+19°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +21°..+24°. Хмарно, місцями грози.

у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +18°..+20°. Без істотних опадів.

8 травня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +19°..+22°. Сонячно.

на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Малохмарно.

на заході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +20°..+23°. Сонячно.

на сході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +21°..+24°. Ясно.

у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +20°..+22°. Сонячно.

9 травня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +22°..+25°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +13°..+16°, вдень +25°..+28°. Ясно, сухо.

на заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Сонячно.

на сході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Переважно сонячно.

у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +23°..+25°. Малохмарно.

10 травня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність, можлива гроза.

на півдні: Температура вночі +14°..+17°, вдень +26°..+29°. Сонячно, спекотно.

на заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Хмарно з проясненнями, дощ.

на сході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Сонячно.

у центрі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +12°..+14°, вдень +24°..+26°. Мінлива хмарність, увечері можливий дощ.

Нагадаємо, в Україні без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-25°, у західних, північних, місцями центральних областях 24-29°.