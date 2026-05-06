Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень
Карта прогнозу температури повітря на 6 травня
колаж: glavcom.ua

Сьогодні Україна буде найтеплішою країною Європи

Сьогодні Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Наталку Діденко.

За прогнозом Наталки Діденко, сьогодні Україна є найтеплішою країною Європи. У більшості областей стовпчики термометрів коливаються в межах +22…+27°C, а в північних та центральних регіонах місцями прогрілося до +29°C.

Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень фото 1
скріншот

Трохи свіжіше лише на півдні та морському узбережжі, де вплив води тримає температуру в межах +17…+21°C. У Києві сьогодні сонячно та сухо, повітря прогрілося до літніх +24…+29°C.

Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень фото 2
скріншот

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода: теплий період змінятиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Температура повітря поступово зростатиме, проте на півночі та заході можливі свіжіші дні через проходження атмосферних фронтів. 

7 травня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Місцями невеликий дощ.
  • на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +16°..+19°. Хмарно з проясненнями.
  • на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +21°..+24°. Хмарно, місцями грози.
  • у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +18°..+20°. Без істотних опадів.
Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень фото 3

8 травня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +19°..+22°. Сонячно.
  • на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Малохмарно.
  • на заході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +20°..+23°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +21°..+24°. Ясно.
  • у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +20°..+22°. Сонячно.
Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень фото 4

9 травня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +22°..+25°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +13°..+16°, вдень +25°..+28°. Ясно, сухо.
  • на заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Переважно сонячно.
  • у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +23°..+25°. Малохмарно.
Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень фото 5

10 травня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність, можлива гроза.
  • на півдні: Температура вночі +14°..+17°, вдень +26°..+29°. Сонячно, спекотно.
  • на заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Хмарно з проясненнями, дощ.
  • на сході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Сонячно.
  • у центрі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +12°..+14°, вдень +24°..+26°. Мінлива хмарність, увечері можливий дощ.
Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень фото 6

Нагадаємо, в Україні без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-25°, у західних, північних, місцями центральних областях 24-29°.

Читайте також:

Теги: Наталка Діденко погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві випав град
Перші весняні грози: Київ засипало градом (відео)
6 квiтня, 22:28
Львівщину засипає снігом
На Львівщині випав сніг (відео)
7 квiтня, 23:46
У Міннесоті випав потужний град до 7 см і більше
У Міннесоті випав град розміром з тенісний м'яч (фото)
14 квiтня, 10:14
Над Волинню з’явилося гало з «хибними сонцями» і світловим колом
На Волині зафіксовано рідкісне погодне явище
15 квiтня, 09:49
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
25 квiтня, 05:59
Дерево росло біля будинку № 10 на вулиці Рибальській
У Києві через негоду впав легендарний каштан
26 квiтня, 18:40
У Полтаві дерево травмувало дитину
У 13 областях України вирує негода, буревій забрав життя двох людей
26 квiтня, 16:33
Негода на Дніпропетровщині триває, людей просять бути обачними
У Дніпрі вирувала піщана буря
26 квiтня, 20:59
Весняні заморозки завдали серйозного удару по українському садівництву
Українські фрукти можуть стати дефіцитом: аграрії зробили тривожний прогноз
27 квiтня, 15:51

Суспільство

Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень
Україну накрила рекордна спека, але ненадовго: прогноз на тиждень
Після важкого поранення здобув ступінь магістра психології. Згадаймо Дмитра Попка
Після важкого поранення здобув ступінь магістра психології. Згадаймо Дмитра Попка
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 травня 2026: традиції та молитва
Окупанти відкрили новий осередок «Юнармії» на Херсонщині
Окупанти відкрили новий осередок «Юнармії» на Херсонщині
Телеканал «Рада» обрав виробника для марафону: перемогла «Файно-компані»
Телеканал «Рада» обрав виробника для марафону: перемогла «Файно-компані»

Новини

Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
Сьогодні, 08:46
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua