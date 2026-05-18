Негода накриє Україну 19 травня: які області під загрозою

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 19 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«19 травня вдень в Україні, крім заходу, грози, у південних та центральних (крім Вінницької) областей місцями град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики наголошують: «Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту».

Нагадаємо, 18 травня в Україні хмарно з проясненнями, у північних областях дощі з грозами. У більшості східних та вночі у західних областях опадів не прогнозується.

До слова, у Дніпрі 17 травня пройшла потужна злива, яку супроводжували сильний грім та різкі пориви вітру.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.