Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 жовтня жовтня 2025 року
колаж: glavcom.ua

З 6 по 12 жовтня в Україні очікуються дощі та осіннє похолодання

Цього тижня в Україні збережеться осіння погода з помірними температурами та дощами у більшості регіонів, особливо на початку тижня. Найхолоднішими стануть центральні області, а найвища температура очікується на сході та півдні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

6 жовтня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +11°..+13°. Хмарно, місцями дощ.
  • на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +14°..+18°. Мінлива хмарність, місцями дощ.
  • на заході: Температура вночі +7°..+9°, вдень +9°..+13°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі +10°..+12°, вдень +14°..+18°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі +9°..+11°, вдень +12°..+16°. Хмарно, місцями дощ.
  • у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +11°..+13°. Хмарно, невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року фото 1

7 жовтня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +9°..+11°, вдень +11°..+13°. Хмарно, місцями дощ.
  • на півдні: Температура вночі +10°..+12°, вдень +11°..+14°. Хмарно, сильніші дощі.
  • на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +9°..+13°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі +8°..+10°, вдень +12°..+14°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі +9°..+11°, вдень +8°..+12°. Хмарно, дощ.
  • у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +11°..+13°. Хмарно, невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року фото 2

8 жовтня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +9°..+11°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +12°..+14°. Хмарно, місцями дощ.
  • на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +9°..+11°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +9°..+14°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +7°..+11°. Хмарно, дощ.
  • у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +9°..+11°. Хмарно, невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року фото 3

9 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +8°..+10°. Хмарно.
  • на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +12°..+16°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +8°..+13°. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
  • на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +13°..+15°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +12°..+16°. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Температура вночі +6°..+8°, вдень +9°..+11°. Мінлива хмарність.
Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року фото 4

10 жовтня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +8°..+10°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +12°..+16°. Хмарно, місцями дощ.
  • на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +8°..+12°. Хмарно, місцями дощ.
  • на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +9°..+13°. Хмарно, місцями дощ.
  • у Києві: Температура вночі +6°..+8°, вдень +9°..+11°. Хмарно, невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року фото 5

11 жовтня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +9°..+12°. Хмарно, місцями дощ.
  • на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +13°..+16°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +10°..+14°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +10°..+12°. Хмарно з проясненнями.

12 жовтня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.
  • на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.

Нагадаємо, за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 24 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на тиждень пізніше за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

Повідомляється, що осінь характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
9 вересня, 08:58
У Києві без опадів
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Різке похолодання з 25-26 вересня торкнеться всієї України
Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
18 вересня, 13:13
Прогноз погоди на 19 вересня
В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 19 вересня 2025
19 вересня, 06:00
Цього тижня погода в Україні зазнає кардинальних змін
Україну накриє різке похолодання: названо дату
23 вересня, 09:13
У Києві без опадів
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня до 5 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 29 вересня – 5 жовтня 2025 року
29 вересня, 10:55
Одним із ключових чинників, який може спричинити посилення морозів у Східній Європі, називають підвищений рівень снігового покриву в Сибіру
Україна опиниться в центрі зимового похолодання – попередній прогноз аналітиків
Сьогодні, 07:22
Жителям Київщини рекомендується вжити необхідних заходів для захисту сільськогосподарських культур
На Київщині очікуються заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
30 вересня, 15:57

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 6 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 жовтня 2025: традиції та молитва
Чоловік одружився із жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації: як його покарали
Чоловік одружився із жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації: як його покарали
Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року
Мати відмовилася говорити з полоненим окупантом. Причина дивує
Мати відмовилася говорити з полоненим окупантом. Причина дивує
Звільнений із російського полону військовий зворушив учинком на волі
Звільнений із російського полону військовий зворушив учинком на волі
Боронив Україну на Запорізькому та Донецькому напрямках. Згадаймо Романа Голодняка
Боронив Україну на Запорізькому та Донецькому напрямках. Згадаймо Романа Голодняка

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua