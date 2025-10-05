Прогноз погоди на тиждень 6–12 жовтня 2025 року

Прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 жовтня жовтня 2025 року

З 6 по 12 жовтня в Україні очікуються дощі та осіннє похолодання

Цього тижня в Україні збережеться осіння погода з помірними температурами та дощами у більшості регіонів, особливо на початку тижня. Найхолоднішими стануть центральні області, а найвища температура очікується на сході та півдні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

6 жовтня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +11°..+13°. Хмарно, місцями дощ.

на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +14°..+18°. Мінлива хмарність, місцями дощ.

на заході: Температура вночі +7°..+9°, вдень +9°..+13°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +10°..+12°, вдень +14°..+18°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +9°..+11°, вдень +12°..+16°. Хмарно, місцями дощ.

у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +11°..+13°. Хмарно, невеликий дощ.

7 жовтня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +9°..+11°, вдень +11°..+13°. Хмарно, місцями дощ.

на півдні: Температура вночі +10°..+12°, вдень +11°..+14°. Хмарно, сильніші дощі.

на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +9°..+13°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +8°..+10°, вдень +12°..+14°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +9°..+11°, вдень +8°..+12°. Хмарно, дощ.

у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +11°..+13°. Хмарно, невеликий дощ.

8 жовтня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +9°..+11°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +12°..+14°. Хмарно, місцями дощ.

на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +9°..+11°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +9°..+14°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +7°..+11°. Хмарно, дощ.

у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +9°..+11°. Хмарно, невеликий дощ.

9 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +8°..+10°. Хмарно.

на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +12°..+16°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +8°..+13°. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +13°..+15°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +12°..+16°. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі +6°..+8°, вдень +9°..+11°. Мінлива хмарність.

10 жовтня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +8°..+10°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +12°..+16°. Хмарно, місцями дощ.

на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +8°..+12°. Хмарно, місцями дощ.

на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +9°..+13°. Хмарно, місцями дощ.

у Києві: Температура вночі +6°..+8°, вдень +9°..+11°. Хмарно, невеликий дощ.

11 жовтня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +9°..+12°. Хмарно, місцями дощ.

на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +13°..+16°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +10°..+14°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +10°..+12°. Хмарно з проясненнями.

12 жовтня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.

Нагадаємо, за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 24 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на тиждень пізніше за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

Повідомляється, що осінь характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.