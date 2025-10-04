Чи чекати тепла? Синоптикиня розповіла, що буде з температурою в жовтні

За розрахунками Укргідрометцентру, певне підвищення температури очікується в третій декаді місяця

Попри відчутне похолодання, яке прийшло в Україну, протягом жовтня ще можливі суттєві перепади температури у бік підвищення. В Укргідрометцентрі зазначають, що середина осені традиційно відзначається такими «температурними гойдалками». Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю 24 каналу повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами синоптикині, перша декада жовтня в Україні є досить прохолодною, а температура загалом близька до норми, хоча на Заході може бути й нижчою. Друга декада місяця очікується в межах кліматичних показників.

А ось певного підвищення температури та можливого повернення так званого бабиного літа можна чекати у третій декаді місяця.

«За розрахунками, зараз існує ймовірність, що десь у третій декаді, можливо, будуть трохи вищі значення температури, у порівнянні з тим, які притаманні жовтню. Тобто на кілька градусів вище, ніж кліматична норма», – наголосила експертка, уточнивши, що потепління слід чекати після 20-х чисел жовтня.

Стабільного похолодання в країні поки не спостерігатиметься, адже такі температурні перепади є звичними для середини осені.

Наталія Птуха пояснила, що через географічне розташування в Україні можливі як затоки арктичного повітря, що приносить різке зниження температури, так і надходження тепла з південних широт. Саме таке чергування і спостерігається постійно впродовж осінніх сезонів.

Синоптики закликають стежити за подальшими уточненнями прогнозу погоди.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.