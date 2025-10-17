Головна Новини
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Опадів сьогодні не буде
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів

Сьогодні, 17 жовтня, в Україні очікується погода без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні опадів не очікується. Повітрі потоки продовжують рухатись з південного сходу, зі швидкістю в межах 5-10 м/с. Вночі температура коливатиметься в межах +2..+7° градусів, на сході та південному сході заморозки на поверхні ґрунту 0..3 градуси, вдень максимуми сягатимуть 9..14° градусів тепла.

Прогноз погоди на 17 жовтня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 17 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

