Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
За словами Діденко, літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції
фото: glavcom.ua

Сьогодні, 12 серпня повсюди очікується суха сонячна погода

Синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди, у якому зазначила, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін, передає «Главком».

Однак, за словами Діденко, вже зовсім скоро може посилитись спека, але згодом прийде похолодання.

У прогнозі синоптикині зазначається, що 17 та 18 серпня в Україні очікується посилення спеки, а вже з 19 серпня на більшість областей країни насунеться похолодання.

«Проте літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції», – пише вона.

Також синоптикиня Діденко каже, що сьогодні, 12 серпня повсюди очікується суха сонячна погода.

«Повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним. Протягом дня передбачається +24+28 градусів, на півдні та на Закарпатті +27+30 градусів», – додає синоптикиня.

За даними «Укргідрометцентру», цей тиждень, із 11 до 17 серпня, в Україні очікується спекотна погода, хоча вночі температура буде комфортною. Стовпчик термометра вдень в деяких регіонах підніматиметься за +30°.

До слова, у 2025 році Україна відчуває на собі наслідки кліматичних змін: скорочується зима, зростає кількість спекотних днів і тропічних ночей, а небезпека пилових бур і теплових ударів зростає, особливо у великих містах.

Торік у липні в Україні фіксували до +36°C і вище. Цього літа середня температура буде на 1-2 градуси вищою за норму, а липень і серпень – посушливими.

Однак про нові температурні рекорди прогнозисти поки не говорять. Аномально тепла зима і рання весна цього року – це вже не просто відхилення, а чіткі наслідки змін клімату.

Зима скорочується, сильні морози трапляються дедалі рідше. Температура все частіше коливається в межах -5 до +5°C.

