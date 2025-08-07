Головна Київ Новини
Повалено понад 80 дерев: негода наробила лиха в Дарницькому районі

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Повалено понад 80 дерев: негода наробила лиха в Дарницькому районі
У Дарницькому районі триває ліквідація наслідків негоди
У відомстві попросили слідкувати за повідомленнями про негоду, щоб уникнути пошкоджень майна

Після потужної негоди в столиці керуюча компанія Дарницького району з учорашнього дня ліквідовує її наслідки – на території району було повалено близько 80 дерев та гілок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київ комунальний».

Працівники вже розчищають територію. Вони поприбирали повалене гілля, яке заважало руху пасажирів та транспорту, та забезпечили доступ до житлових будинків.

У компанії закликали слідкувати за офіційними повідомленнями про негоду. Це може вберегти своє майно та під час буревію уникнути перебування біля дерев.

фото: Київ комунальний
фото: Київ комунальний
фото: Київ комунальний
фото: Київ комунальний
Нагадаємо, 6 серпня, Київ накрила сильна гроза з рясним дощем. Погода змінилася різко: ясне небо затягнули темні хмари, місто поринуло у темряву. У деяких районах столиці навіть випав град.

Негода не тільки почала валити дерева по місту, а й спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту. Проблеми спостерігались на кількох маршрутах трамваїв і тролейбусів.

Пізніше у Київавтодорі розповіли, що за короткий час у центральних районах міста випала півмісячна норма опадів. На деяких ділянках столичних доріг були локальні підтоплення. Відразу розпочалась ліквідація наслідків стихії. Працівники гідрослужб прибирали воду та чергували біля проблемних ділянок.

Тоді КМДА зафіксувала 76 повалених та 86 пошкоджених дерев унаслідок сильної зливи. Працівники районних підприємств з утримання зелених насаджень прибирали територію - до робіт залучили 21 одиницю техніки комунального об’єднання.

