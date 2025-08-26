Головна Країна Суспільство
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 серпня
У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ
У північній частині, вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасний дощ

Сьогодні, 26 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північній частині, вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°; на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Прогноз погоди на 26 серпня
Прогноз погоди на 26 серпня
Укргідрометцентр

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр гроза погода

