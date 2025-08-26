В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 серпня

У Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ

У північній частині, вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасний дощ

Сьогодні, 26 серпня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північній частині, вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 15-20°; на решті території вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Прогноз погоди на 26 серпня Укргідрометцентр

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

