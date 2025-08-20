Головна Країна Події в Україні
В Україні сонячно та без опадів: погода на 20 серпня

Прогноз погоди на 20 серпня
По всій території України не очікується опадів

У середу, 20 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, день пройде без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, у південній частині 14-19°; вдень 22-27°, на півдні та південному сході країни до 30°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Цього тижня Київ готується до святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Столиця перетвориться на осередок культурних подій, пропонуючи різноманітну програму від музеїв, театрів, бібліотек та концертних майданчиків. Від тематичних екскурсій, присвячених історії України, до мистецьких майстер-класів, концертів та балетних вистав – кожен зможе знайти щось до душі, щоб відзначити головні свята країни.

