Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
фото: glavcom.ua

«У кінці серпня спека ще себе покаже»

Синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз на вихідні та повідомила, чи очікувати ще спеку українцям наприкінці літа, передає «Главком».

За словами Діденко, сьогодні, 23 серпня на заході та півночі без опадів, атмосферний тиск підвищиться, а на півдні, сході та в центрі – дощі та грози.

Температура повітря 23-го серпня в більшості областей України буде невисокою, становитиме вдень +18+24, місцями +16+19 градусів, на сході +25+30 градусів.

24 серпня, у День Незалежності в Україні, за прогнозом Діденко, очікуються короткочасні дощі найбільш ймовірні у західних областях, місцями на півночі та в центрі, а на півдні та на сході – без опадів.

Температура повітря 24 серпня на заході +15+19 градусів, на півночі та в центрі +18+23 градуси, на півдні та на сході +23+28 градусів.

Синоптикиня також розповіла, що наприкінці літа очікується спека.

«Атмосфера лагідно вказує на поважний вік літа, родичі-фронти перед шкільним роком шастають із заходу на схід, ночі холоднішають. Але лише вам по секрету – в кінці серпня спека ще себе покаже», – пише вона.

Зауважимо, що цими вихідними, 23-24 серпня, столиця перетвориться на осередок культурних подій, пропонуючи різноманітну програму від музеїв, театрів, бібліотек та концертних майданчиків. Від тематичних екскурсій, присвячених історії України, до мистецьких майстер-класів, концертів та балетних вистав – кожен зможе знайти щось до душі, щоб відзначити головні свята країни.

