В Україні пройдуть дощі з грозами: погода на 23 серпня

На сході та південному-сході країни вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

У суботу, 23 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні, крім західних, вдень і Житомирської, Київської та Вінницької областей помірні, у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами, у східних та південно-східних областях вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°; у південно-східній частині вночі 15-20°, вдень 26-31°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Помірний дощ, по області місцями гроза; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 17-22°; у Києві вночі 12-14°, вдень 20-22°.

