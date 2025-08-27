Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 серпня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

На Чернігівщині та Сумщині місцями короткочасний дощ

Сьогодні, 27 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині місцями короткочасний дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, на півдні країни вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Прогноз погоди на 27 серпня
Прогноз погоди на 27 серпня
Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, Україна завершить літо однією з найспекотніших країн Європи. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в країну повертається тепло, а потім і справжня спека, інформує «Главком».

«Завтра, 27 серпня, денна температура повітря становитиме +22...+27 градусів по всій країні, лише на півночі буде трохи свіжіше – +19...+22 градуси. Опадів не очікується, за винятком Чернігівщини, де місцями можливий невеликий дощ», – повідомила синоптикиня.

У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно з проясненнями, дощ, по області помірний, місцями значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град
В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 28 липня
28 липня, 06:01
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
27 липня, 12:56
В окремих районах західних областей очікується град та шквали 15-20 м/с
Град та шквали: прогноз погоди на 27 липня
27 липня, 05:50
Дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях
Де у неділю чекати грозових дощів: синоптикиня Діденко зробила прогноз
2 серпня, 12:19
Прогноз погоди на 12 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 12 серпня
12 серпня, 06:00
В Україні велике зростання ціни на мед
В Україні стрімко дорожчає мед: які причини збільшення ціни
14 серпня, 12:02
Прогноз погоди на 19 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 19 серпня
19 серпня, 06:05
Протягом тижня переважатиме хмарна погода з проясненнями
Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року
25 серпня, 11:58
У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів
Якою буде погода в останні дні літа. Прогноз синоптикині Діденко
Вчора, 14:43

Суспільство

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 серпня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 серпня
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 27 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 27 серпня: традиції та молитви
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
Сирський повідомив про позитивні тенденції на фронті
Сирський повідомив про позитивні тенденції на фронті
Суд конфіскував 2,6 млрд грн у Pin-Up: гроші перераховані до держбюджету
Суд конфіскував 2,6 млрд грн у Pin-Up: гроші перераховані до держбюджету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
15K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
8375
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
5241
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2384
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua