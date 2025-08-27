В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 серпня

У Києві мінлива хмарність, без опадів

На Чернігівщині та Сумщині місцями короткочасний дощ

Сьогодні, 27 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині місцями короткочасний дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, на півдні країни вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Прогноз погоди на 27 серпня Укргідрометцентр

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, Україна завершить літо однією з найспекотніших країн Європи. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в країну повертається тепло, а потім і справжня спека, інформує «Главком».

«Завтра, 27 серпня, денна температура повітря становитиме +22...+27 градусів по всій країні, лише на півночі буде трохи свіжіше – +19...+22 градуси. Опадів не очікується, за винятком Чернігівщини, де місцями можливий невеликий дощ», – повідомила синоптикиня.

У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів.