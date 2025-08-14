Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні стрімко дорожчає мед: які причини збільшення ціни

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
В Україні стрімко дорожчає мед: які причини збільшення ціни
В Україні велике зростання ціни на мед
фото: glavcom.ua

Поточний рік став справжнім випробуванням для пасічників, оскільки виробництво меду значно скоротилась

Для українських пасічників 2025 рік став найважчим за останнє десятиліття: виробництво меду скоротилося на третину порівняно з 2024 роком, а ціни на продукт зросли на 50% і більше. Про ситуацію з цим продуктом розповідає «Главком»

Скільки коштує мед

Наразі ціна на мед залежить від магазину. Наприклад, в «АТБ» мед 0,5 кг різнотрав'я можна придбати зі знижкою за 67,90. 

Ціна на мед в АТБ
Ціна на мед в АТБ
фото: скриншот

Пів літра липового меду в цьому ж магазині обійдеться в 116 гривень.

Ціна липового меду в АТБ
Ціна липового меду в АТБ
фото: скриншот

Що стосується «Фори», то тут 500 грамів меду з різнотрав'я можна придбати за 86,50. 

Мед у Форі
Мед у Форі
фото: скриншот

А за баночку у 250 грамів квіткового акацієвого меду доведеться заплатити з акцією 75, 90.

Мед у супермаркеті Фора
Мед у супермаркеті Фора
фото: скриншот

Люди, які займаються медом, продають його ще дорожче. Наприклад, кілограм меду з різнотрав'я можна придбати за 220 гривень. 

Мед у продавців
Мед у продавців
фото: скриншот

Аgroweek порівняв ціни на продукт у 2021 році та станом на зараз. Зокрема, акацієвий мед у 2021 році коштував 80–100 грн за літр, а нині ціна становить 200–250 грн.

Причини зростання ціни на мед

Складна зимівля, весняні заморозки, тривалі дощі, численні випадки отруєння бджіл, які продовжуються з 2024 року, призвели до невдалого першого медозбору. Пасічники скаржаться на критично малий перший медозбір, який зазвичай робиться десь в червні. 

Це підтверджує й національна консультантка ООН з продовольства та сільського господарства Анна Бурка.  До основних причин такої ситуації вона відносить руйнівні наслідки воєнних дій, які призвели до втрати пасік і неможливості роботи в зонах бойових дій. Також зіграли негативну роль несприятливі погодні умови, які спричинили дефіцит пропозиції і суттєве зростання собівартості виробництва.

Прогнози експертів

Прогноз експертів невтішний. Через високий попит з боку переробників, експортерів і кінцевих споживачів, а також обмежену пропозицію, ціни на натуральний якісний мед залишатимуться високими щонайменше до наступного збору врожаю. 

Як вибрати натуральний мед

У зв'язку з високою ціною важливо знати, як вибрати натуральний мед. На сайті «Пасіка Олекси» зазначається, що смачний і якісний мед має наступні параметри:

  • приємний колір. Залежно від сорту продукту його відтінок може варіюватися від темно-коричневого до білого. Найбільш розповсюджений колір меду – бурштиновий та різні відтінки жовтого;
  • у консистенції продукту не повинні зустрічатися сторонні домішки чи підозрілі вкраплення;
  • чудовий аромат. Чим натуральніший мед, тим приємнішим буде його запах;
  • певна в’язкість. Якщо Ви опустите в мед ложку і підіймете її, то він повинен повільно стікати з неї рівно вниз. Підроблений же продукт надто швидко стікає донизу або розбризкується у сторони. При накручуванні меду на ложку він має лягати рівно.

Як перевірити мед на натуральність

За словами пасічників, перевірити продукт можна наступними способами: 

  • капнути у продукт краплинку йоду. Якщо маса посиніє, то в ній міститься мука або крохмаль, і перед вами підробка;
  • додати трохи оцту. Якщо мед зашипить, в ньому є крейда;
  • перевірити, чи додавали у мед воду, можна наступним чином. Для цього на лист низькосортного паперу, який добре вбирає вологу, капніть мед. Якщо він розтечеться по папері, утворюючи вологі плями, або навіть просочиться крізь неї – це фальсифікований мед.

Варто нагадати, що пасічники анонсували дефіцит меду ще в червні поточного року. З США та Європи надходять ще гірші новини: втрати, отруєння бджіл та погодні аномалії також впливають на кількість та ціну меду. 

