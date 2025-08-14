В Україні стрімко дорожчає мед: які причини збільшення ціни
Поточний рік став справжнім випробуванням для пасічників, оскільки виробництво меду значно скоротилась
Для українських пасічників 2025 рік став найважчим за останнє десятиліття: виробництво меду скоротилося на третину порівняно з 2024 роком, а ціни на продукт зросли на 50% і більше. Про ситуацію з цим продуктом розповідає «Главком».
Скільки коштує мед
Наразі ціна на мед залежить від магазину. Наприклад, в «АТБ» мед 0,5 кг різнотрав'я можна придбати зі знижкою за 67,90.
Пів літра липового меду в цьому ж магазині обійдеться в 116 гривень.
Що стосується «Фори», то тут 500 грамів меду з різнотрав'я можна придбати за 86,50.
А за баночку у 250 грамів квіткового акацієвого меду доведеться заплатити з акцією 75, 90.
Люди, які займаються медом, продають його ще дорожче. Наприклад, кілограм меду з різнотрав'я можна придбати за 220 гривень.
Аgroweek порівняв ціни на продукт у 2021 році та станом на зараз. Зокрема, акацієвий мед у 2021 році коштував 80–100 грн за літр, а нині ціна становить 200–250 грн.
Причини зростання ціни на мед
Складна зимівля, весняні заморозки, тривалі дощі, численні випадки отруєння бджіл, які продовжуються з 2024 року, призвели до невдалого першого медозбору. Пасічники скаржаться на критично малий перший медозбір, який зазвичай робиться десь в червні.
Це підтверджує й національна консультантка ООН з продовольства та сільського господарства Анна Бурка. До основних причин такої ситуації вона відносить руйнівні наслідки воєнних дій, які призвели до втрати пасік і неможливості роботи в зонах бойових дій. Також зіграли негативну роль несприятливі погодні умови, які спричинили дефіцит пропозиції і суттєве зростання собівартості виробництва.
Прогнози експертів
Прогноз експертів невтішний. Через високий попит з боку переробників, експортерів і кінцевих споживачів, а також обмежену пропозицію, ціни на натуральний якісний мед залишатимуться високими щонайменше до наступного збору врожаю.
Як вибрати натуральний мед
У зв'язку з високою ціною важливо знати, як вибрати натуральний мед. На сайті «Пасіка Олекси» зазначається, що смачний і якісний мед має наступні параметри:
- приємний колір. Залежно від сорту продукту його відтінок може варіюватися від темно-коричневого до білого. Найбільш розповсюджений колір меду – бурштиновий та різні відтінки жовтого;
- у консистенції продукту не повинні зустрічатися сторонні домішки чи підозрілі вкраплення;
- чудовий аромат. Чим натуральніший мед, тим приємнішим буде його запах;
- певна в’язкість. Якщо Ви опустите в мед ложку і підіймете її, то він повинен повільно стікати з неї рівно вниз. Підроблений же продукт надто швидко стікає донизу або розбризкується у сторони. При накручуванні меду на ложку він має лягати рівно.
Як перевірити мед на натуральність
За словами пасічників, перевірити продукт можна наступними способами:
- капнути у продукт краплинку йоду. Якщо маса посиніє, то в ній міститься мука або крохмаль, і перед вами підробка;
- додати трохи оцту. Якщо мед зашипить, в ньому є крейда;
- перевірити, чи додавали у мед воду, можна наступним чином. Для цього на лист низькосортного паперу, який добре вбирає вологу, капніть мед. Якщо він розтечеться по папері, утворюючи вологі плями, або навіть просочиться крізь неї – це фальсифікований мед.
Варто нагадати, що пасічники анонсували дефіцит меду ще в червні поточного року. З США та Європи надходять ще гірші новини: втрати, отруєння бджіл та погодні аномалії також впливають на кількість та ціну меду.