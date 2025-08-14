В Україні мінлива хмарність: погода на 14 серпня

У містах та селах України опадів не очікується

Сьогодні, 14 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 27-32°.

Прогноз погоди на 14 серпня Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

