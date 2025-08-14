Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні мінлива хмарність: погода на 14 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні мінлива хмарність: погода на 14 серпня
У Києві мінлива хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

У містах та селах України опадів не очікується

Сьогодні, 14 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 27-32°.

Прогноз погоди на 14 серпня
Прогноз погоди на 14 серпня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Раніше ми писали, що для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерти радять їсти страви, котрі майже повністю складаються з води 
Морозиво не допоможе. Що їсти та пити у спеку
15 липня, 11:42
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 липня
15 липня, 05:35
Україну накриє спека понад 40 градусів
Україну накриє спека понад 40 градусів
15 липня, 11:00
У Києві хмарно з проясненнями, дощ, по області помірний, місцями значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град
В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 28 липня
28 липня, 06:01
Найближчими днями температура повітря в Туреччині залишатиметься вищою за середні багаторічні значення
Новий рекорд: у Туреччині стовпчики термометрів піднялись до 50,5°
27 липня, 08:12
Прогноз погоди на 5 серпня
В Україні мінлива хмарність: погода на 5 серпня
5 серпня, 06:04
Прогноз погоди на 11 серпня
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 11 серпня
11 серпня, 06:02
В Україні впала ціна на один продукт
В Україні впала ціна на один популярний продукт: подробиці
8 серпня, 11:18
За словами Діденко, літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
12 серпня, 05:23

Суспільство

В Україні мінлива хмарність: погода на 14 серпня
В Україні мінлива хмарність: погода на 14 серпня
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Кабмін пропонує штрафувати за порушення комендантської години
Кабмін пропонує штрафувати за порушення комендантської години
Машиніст локомотива на Закарпатті підвозив ухилянтів до кордону у кабіні тепловоза
Машиніст локомотива на Закарпатті підвозив ухилянтів до кордону у кабіні тепловоза
Уряд дозволив бронювати 100% працівників прифронтових критично важливих підприємств
Уряд дозволив бронювати 100% працівників прифронтових критично важливих підприємств
Яке релігійне свято відзначається 14 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 14 серпня: традиції та молитви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
9997
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
9987
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
9734
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
7045
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua