Аномально теплий кінець вересня. Кияни загорають на пляжах та в парках

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Кияни та гості міста отримали несподіваний подарунок від природи – аномально теплий кінець вересня
фото: glavcom.ua

Сьогодні, 22 вересня, температура повітря у столиці прогрілася до +28 градусів. Така погода є нетипово теплою для третьої декади вересня. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Кияни та гості міста масово вийшли на вулиці – вони гуляють парках та навіть засмагають біля водойм. 

Кияни засмагають у останні дні вересня
Кияни засмагають у останні дні вересня
фото: glavcom.ua
Аномально теплий вересень у Києві
Аномально теплий вересень у Києві
фото: glavcom.ua

Біля водойм можна побачити  рибалок та людей, які просто сидять біля води, насолоджуючись сонячним промінням, є також охочі поплавати.

Рибалка біля водойми
Рибалка біля водойми
фото: glavcom.ua
Дітлахи граються біля водойми
Дітлахи граються біля водойми
фото: glavcom.ua
Найбільше радіють несподіваному теплу діти
Найбільше радіють несподіваному теплу діти
фото: glavcom.ua
Жінка засмагає на березі водойми
Жінка засмагає на березі водойми
фото: glavcom.ua

Зауважимо, що це нетипова погода для кінця вересня. Зазвичай у цей час повітря прогрівається максимум до +21. Для порівняння – середньомісячна температура повітря за календарне літо 2025 року у Києві склала 20,6°С, що лише на 0,2°С вище кліматичної норми. За даними спостережень, єдиним місяцем, що виявився теплішим за норму, став липень із перевищенням на 1,3°С. 

До слова, завтра, 23 вересня, у Києві очікується сонячна та малохмарна погода. Вночі температура становитиме +14°..+16°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +23°..+25°.

