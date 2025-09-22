Аномально теплий кінець вересня. Кияни загорають на пляжах та в парках

Сьогодні, 22 вересня, температура повітря у столиці прогрілася до +28 градусів. Така погода є нетипово теплою для третьої декади вересня. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Кияни та гості міста масово вийшли на вулиці – вони гуляють парках та навіть засмагають біля водойм.

Кияни засмагають у останні дні вересня фото: glavcom.ua

Аномально теплий вересень у Києві фото: glavcom.ua

Біля водойм можна побачити рибалок та людей, які просто сидять біля води, насолоджуючись сонячним промінням, є також охочі поплавати.

Рибалка біля водойми фото: glavcom.ua

Дітлахи граються біля водойми фото: glavcom.ua

Найбільше радіють несподіваному теплу діти фото: glavcom.ua

Жінка засмагає на березі водойми фото: glavcom.ua

Зауважимо, що це нетипова погода для кінця вересня. Зазвичай у цей час повітря прогрівається максимум до +21. Для порівняння – середньомісячна температура повітря за календарне літо 2025 року у Києві склала 20,6°С, що лише на 0,2°С вище кліматичної норми. За даними спостережень, єдиним місяцем, що виявився теплішим за норму, став липень із перевищенням на 1,3°С.

До слова, завтра, 23 вересня, у Києві очікується сонячна та малохмарна погода. Вночі температура становитиме +14°..+16°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +23°..+25°.