Сонячні панелі проти екстремальної погоди: що потрібно знати

Сонячні панелі стійкіші до граду, ніж здається на перший погляд

Чим екстремальніші погодні умови, то вищий ризик пошкоджень

Нещодавній сильний град у Техасі став справжнім випробуванням для сонячних установок, і більшість із них витримали шторм. А в одному з тестів у реальних умовах, проведених Національною лабораторією відновлюваної енергії (NREL), після потужного граду було пошкоджено лише одну панель із 3000, що становить 99,97% виживання. Про це пише Energy Sage, передає «Главком».

Секрет міцності – у загартованому склі та суворих стандартах сертифікації. Панелі тестують, кидаючи на них сталеву кулю діаметром 5 см з висоти понад метр, імітуючи удар великого граду.

Але головна небезпека полягає не у видимих дефектах, а прихованих мікротріщинах у комірках. Вони можуть проявлятися не відразу, але з часом поширюються, знижуючи ефективність модуля і створюючи ризик перегріву.

Що ж робить панелі стійкими до граду?

Насамперед товщина скла: у тестах панелі зі склом 3,2 мм виявилися в 7 разів міцнішими, ніж із 2-міліметровим. Також важливі посилена рама і наявність сертифікатів, що підтверджують стійкість до граду діаметром до 7,5 см.

Захистити свою інвестицію в сонячну енергію нескладно. Експерти рекомендують встановлювати панелі під кутом (навіть невеликий нахил допомагає граду відскакувати), регулярно проводити огляд після сильних штормів, а якщо є страховка, переконатися, що вона покриває збитки від граду. З урахуванням того, що на град припадає понад 50% всіх страхових виплат за сонячними панелями, це особливо важливо.

Незважаючи на зростаючу загрозу екстремальної погоди, сонячна енергетика залишається надійним вкладенням. При правильному виборі панелей і дотриманні запобіжних заходів система легко переживе ці виклики.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті.