Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Сонячні панелі проти екстремальної погоди: що потрібно знати

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Сонячні панелі проти екстремальної погоди: що потрібно знати
Сонячні панелі стійкіші до граду, ніж здається на перший погляд
фото: energysage.com

Чим екстремальніші погодні умови, то вищий ризик пошкоджень

Нещодавній сильний град у Техасі став справжнім випробуванням для сонячних установок, і більшість із них витримали шторм. А в одному з тестів у реальних умовах, проведених Національною лабораторією відновлюваної енергії (NREL), після потужного граду було пошкоджено лише одну панель із 3000, що становить 99,97% виживання. Про це пише Energy Sage, передає «Главком».

Секрет міцності – у загартованому склі та суворих стандартах сертифікації. Панелі тестують, кидаючи на них сталеву кулю діаметром 5 см з висоти понад метр, імітуючи удар великого граду.

Але головна небезпека полягає не у видимих дефектах, а прихованих мікротріщинах у комірках. Вони можуть проявлятися не відразу, але з часом поширюються, знижуючи ефективність модуля і створюючи ризик перегріву.

Що ж робить панелі стійкими до граду?

Насамперед товщина скла: у тестах панелі зі склом 3,2 мм виявилися в 7 разів міцнішими, ніж із 2-міліметровим. Також важливі посилена рама і наявність сертифікатів, що підтверджують стійкість до граду діаметром до 7,5 см.

Захистити свою інвестицію в сонячну енергію нескладно. Експерти рекомендують встановлювати панелі під кутом (навіть невеликий нахил допомагає граду відскакувати), регулярно проводити огляд після сильних штормів, а якщо є страховка, переконатися, що вона покриває збитки від граду. З урахуванням того, що на град припадає понад 50% всіх страхових виплат за сонячними панелями, це особливо важливо.

Незважаючи на зростаючу загрозу екстремальної погоди, сонячна енергетика залишається надійним вкладенням. При правильному виборі панелей і дотриманні запобіжних заходів система легко переживе ці виклики.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прототип вітряка розробили на основі 3,6-мегаватної турбіни Game Changer z Envision, випробуваної у Данії 2012 року
Вітряна турбіна з двома лопатями ефективніша за ту, яка з трьома: у чому секрет?
8 серпня, 18:30
Плачков нагадав, що у 2016 році вдалося частково вирішити подібну кризу, запровадивши механізм фіксації та реструктуризації боргів, який дозволив розв’язати до 70% проблем
Ексміністр назвав проблему, яка руйнує енергоринок
3 серпня, 13:50
Прогноз погоди на 6 серпня
В Україні очікується спека, але в деяких регіонах пройдуть дощі: погода на 6 серпня
6 серпня, 06:00
Через негоду на Київщині сотні тисяч сімей залишились без світла
Негода залишила на Київщині тисячі родин без світла: ДТЕК усуває наслідки
7 серпня, 13:17
В Італії зафіксували водяний смерч
Туристи в паніці бігли з пляжу. На узбережжя Італії обрушилися два смерчі (відео)
5 серпня, 16:34
Підсумки першого тижня серпня не показали суттєвого стрибка цін у години вечірнього піка
Після зміни прайс-кепів ціни у вечірній пік не зросли – ExPro Consulting
9 серпня, 13:26
Прогноз погоди на 22 серпня
В Україні дощитиме: погода на 22 серпня
22 серпня, 06:00
Перегляд тарифу – процедура щорічна
Зміна тарифів для операторів систем розподілу необхідна для погашення боргів та підготовки до зими – Розумні електромережі України
23 серпня, 15:51
Головна мета перегляду тарифів для операторів системи розподілу (ОСР) – зменшення боргового навантаження на ринку
Перегляд тарифів на розподіл допоможе ринку зняти борговий тиск без удару по споживачах – ExPro Consulting
25 серпня, 18:15

Новини

Сонячні панелі проти екстремальної погоди: що потрібно знати
Сонячні панелі проти екстремальної погоди: що потрібно знати
Експерти розвіяли популярні міфи про сонячні панелі
Експерти розвіяли популярні міфи про сонячні панелі
Британська компанія представила плитки, що виробляють енергію під час руху (відео)
Британська компанія представила плитки, що виробляють енергію під час руху (відео)
«Сонячні вівці». Як в Австралії поєднали ферми та енергетику
«Сонячні вівці». Як в Австралії поєднали ферми та енергетику
Австралія запускає нового конкурента китайським сонячним панелям
Австралія запускає нового конкурента китайським сонячним панелям
Вітряна турбіна з двома лопатями ефективніша за ту, яка з трьома: у чому секрет?
Вітряна турбіна з двома лопатями ефективніша за ту, яка з трьома: у чому секрет?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
16K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
12K
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
5157
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4463
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua