В Україні хмарно та без опадів: погода на 22 вересня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні хмарно та без опадів: погода на 22 вересня 2025
Прогноз погоди на 22 вересня
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с

У понеділок, 22 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів. вранці в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

В Україні хмарно та без опадів: погода на 22 вересня 2025 фото 1

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°;
у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°.

До слова, погода в Україні в середині вересня принесла похолодання та осінні дощі, змусивши багатьох українців діставати теплі речі. Однак сумувати за літом поки що зарано, адже до країни вже повертається тепло.

Синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха прогнозує, що від 22 вересня в деяких регіонах країни можна очікувати температуру до +30 градусів.

