В Україні дощитиме: погода на 5 жовтня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прогноз погоди на 5 жовтня
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с

У неділю, 5 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. По всій території країни дощитими, лише на сході України буде сухо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у східних областях місцями значні дощі, лище у більшості південних областей вдень без істотних опадів.
Вночі та вранці в західних та північних областях місцями туман.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході країни до 18°; в західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.
На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

В Україні дощитиме: погода на 5 жовтня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура по області вночі 6-11° тепла, вдень 11-16; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.

