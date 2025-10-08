В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня

В Одеській області очікуються значні, по південних районах сильні дощі з грозами

Сьогодні, 8 жовтня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні, крім крайнього заходу, невеликі, місцями помірні дощі, в Одеській області значні, по південних районах сильні дощі з грозами. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, у південно-східній частині до 16°, у західних областях 4-9° тепла, вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 16-21°.

Прогноз погоди на 8 жовтня Укргідрометцентр

У середу, 8 жовтня, у Києві хмарно, невеликі дощі (в області місцями помірні). Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київщині вночі 8-13° тепла, вдень 11-16°, у столиці вночі 10-12° тепла, вдень 13-15°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.

До слова, попри відчутне похолодання, яке прийшло в Україну, протягом жовтня ще можливі суттєві перепади температури у бік підвищення. В Укргідрометцентрі зазначають, що середина осені традиційно відзначається такими «температурними гойдалками».