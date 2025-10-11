В Україні дощитиме: погода на 11 жовтня 2025

По всій території країни пройдуть невеликі дощі

У суботу, 11 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, невеликі дощі. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°.

У Київській області та столиці хмарно та дощитиме. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9°, вдень 10-12°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.