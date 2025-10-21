Головна Країна Суспільство
В Україні хмарно, дощитиме лише на сході країни: погода на 21 жовтня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні хмарно, дощитиме лише на сході країни: погода на 21 жовтня 2025
Прогноз погоди на 21 жовтня
фото: glavcom.ua

У Київській області та столиці без опадів

У вівторок, 21 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме тільки на сході країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в більшості областей Лівобережжя невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, Вінницькій та Житомирській областях заморозки в повітрі 0-5°; вдень 8-13° тепла, на сході та північному сході країни 5-10°.

В Україні хмарно, дощитиме лише на сході країни: погода на 21 жовтня 2025 фото 1

У Київській області та столиці без опадів. Вітер північно-західний,5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

Зауважимо, що заморозки та сильний вітер прогнозують синоптики Укргідрометцентру у найближчі дні. 

Так, уночі 20 та 21 жовтня у західних областях, а також вночі 21 жовтня на Житомирщині та Вінниччині очікуються заморозки в повітрі 0-4°С (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

