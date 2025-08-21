Головна Київ Новини
На Київщину суне гроза: синоптики попередили про небезпеку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщину суне гроза: синоптики попередили про небезпеку
Синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями
Під  час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев

Завтра, 22 серпня, в Києві та області очікується гроза. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

Синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями. Вночі помірний дощ, удень із грозою. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, сьогодні, 21 серпня, після комбінованої атаки російських окупантів по містах України, у столмці зафіксовано помірний рівень забруднення повітря. Найбільш забрудненим є повітря у Шевченківському районі столиці.

