У Києві погіршилась якість повітря: у яких районах столиці дихати найважче

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У Києві погіршилась якість повітря: у яких районах столиці дихати найважче
У столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)
Найнижчий рівень забрудненості повітря зафіксовано на стаціонарному пункті моніторингу за адресою проспект Берестейський, 97 

Станом на 10:30 1 вересня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

За даними департаменту, фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 79 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 82 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 83 (високий  рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 68 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 64 (середній рівень забрудненості).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 78 (високий рівень забрудненості).

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, протягом тижня в Україні очікується переважно сонячна погода без істотних опадів. Температура повітря буде комфортною, вдень у більшості регіонів підійматиметься до +25°C і вище. Сьогодні, 1 вересня, у Києві – хмарно, можливий невеликий дощ. Температура від +16°C до +24°C. 

