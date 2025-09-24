Головна Новини
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
У Києві мінлива хмарність
фото: glavcom.ua

24 вересня у західних, північних та Вінницькій областях оічкується місцями невеликий дощ, на решті території без опадів

Сьогодні, 24 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень у північних, більшості західних та центральних областей 11-16°, на решті території 19-24°, на крайньому півдні та сході країни до 27°.

У середу, 24 вересня, у Києві мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура по Київській області вночі 8-13°, вдень 11-16°, у столиці вночі 10-12°, вдень 13-15°.

До слова, погода в Україні в середині вересня принесла похолодання та осінні дощі, змусивши багатьох українців діставати теплі речі. Однак сумувати за літом поки що зарано, адже до країни вже повертається тепло.

Синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха прогнозує, що від 22 вересня в деяких регіонах країни можна очікувати температуру до +30 градусів.

Як відомо, у понеділок, 22 вересня, температура повітря у столиці прогрілася до +28 градусів. Така погода є нетипово теплою для третьої декади вересня. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Кияни та гості міста масово вийшли на вулиці – вони гуляють парках та навіть засмагають біля водойм. 

 

