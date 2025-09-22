Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року
фото: glavcom.ua

Цього тижня в Україні погода буде теплою, місцями очікуються дощі

У більшості регіонів України упродовж тижня очікується тепла та сонячна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

22 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +12°..+16°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно.
  • на півдні: Температура вночі +12°..+14°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно.
  • на заході: Температура вночі +12°..+17°, вдень +24°..+30°. Сонячно, малохмарно.
  • на сході: Температура вночі +10°..+14°, вдень +24°..+28°. Сонячно, малохмарно.
  • у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно.
  • у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +25°..+27°. Сонячно, малохмарно.
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року фото 1

23 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +12°..+16°, вдень +21°..+26°. Сонячно, малохмарно.
  • на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно.
  • на заході: Температура вночі +12°..+14°, вдень +21°..+26°. Сонячно, малохмарно.
  • на сході: Температура вночі +12°..+14°, вдень +25°..+29°. Сонячно, малохмарно.
  • у центрі: Температура вночі +10°..+14°, вдень +23°..+26°. Сонячно, малохмарно.
  • у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +23°..+25°. Сонячно, малохмарно.
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року фото 2

24 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +9°..+14°, вдень +14°..+16°. Мінлива хмарність, дощ.
  • на півдні: Температура вночі +12°..+14°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно.
  • на заході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +14°..+18°. Мінлива хмарність, місцями дощ.
  • на сході: Температура вночі +12°..+16°, вдень +24°..+28°. Переважно сонячно, малохмарно.
  • у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +14°..+25°. Мінлива хмарність, місцями дощ.
  • у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +14°..+16°. Мінлива хмарність, дощ.
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року фото 3

25 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +7…+9°, +12…+16° вдень. Малохмарно, місцями сонячно.
  • на півдні: Температура вночі +11…+13° вночі, +17…+20° вдень. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі +8…+12° вночі, +15…+20° вдень. Переважно сонячно.
  • на сході: Температура вночі +9…+12° вночі, +15…+17° вдень. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +8…+9° вночі, +15…+16° вдень. Сонячно, малохмарно.
  • у Києві: Температура вночі +9° вночі, +17° вдень. Сонячно з невеликою хмарністю.
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року фото 4

26 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +3°C, вдень +9°C. Сонячно, малохмарно.
  • на півдні: Температура вночі +9°C, вдень +20°C. Сонячно, без опадів.
  • на заході: Температура вночі +6°C, вдень +16°C. Сонячно, малохмарно.
  • на сході: Температура вночі +5°C, вдень +16°C. Сонячно, малохмарно.
  • у центрі: Температура вночі +5°C, вдень +16°C. Сонячно, малохмарно.
  • у Києві: Температура вночі +5°C, вдень +9°C. Сонячно, малохмарно.
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року фото 5

27 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +17°C, вдень +27°C. Погода ясна, без опадів.
  • на півдні: Температура вночі +18°C, вдень +27°C. Погода ясна, без опадів.
  • на заході: Температура вночі +15°C, вдень +22°C. Мінлива хмарність, без опадів.
  • на сході: Температура вночі +15°C, вдень +24°C. Ясно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі +17°C, вдень +27°C. Ясно, без опадів.
  • у Києві: Температура вночі +17°C, вдень +27°C. Погода ясна, без опадів.

28 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +10°C, вдень +18°C. Погода хмарна з проясненнями, без опадів.
  • на півдні: Температура вночі +12°C, вдень +20°C. Хмарно з проясненнями, без опадів.
  • на заході: Температура вночі +9°C, вдень +17°C. Хмарно з проясненнями, без опадів.
  • на сході: Температура вночі +11°C, вдень +19°C. Хмарно з проясненнями, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі +10°C, вдень +18°C. Хмарно з проясненнями, без опадів.
  • у Києві: Температура вночі +10°C, вдень +18°C. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Раніше повідомлялося, що Україні прогнозують прохолодніші дні, та це ще не фінальне прощання з теплом – погода коливатиметься.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячні панелі стійкіші до граду, ніж здається на перший погляд
Сонячні панелі проти екстремальної погоди: що потрібно знати
2 вересня, 15:10
Прогноз погоди на 23 серпня
В Україні пройдуть дощі з грозами: погода на 23 серпня
23 серпня, 06:01
Прогноз погоди на 24 серпня
В Україні дощитиме: погода на 24 серпня
24 серпня, 06:00
Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
9 вересня, 08:58
Прогноз погоди на 16 вересня
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 16 вересня 2025
16 вересня, 06:00
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
8 вересня, 14:27
Прогноз погоди на 21 вересня
В Україні хмарно та без опадів: погода на 21 вересня 2025
Вчора, 06:05
Температура повітря опустилася у Карпатах
У Карпатах температура повітря опустилася до двох градусів морозу
18 вересня, 11:19
Уже 20-21 вересня відчуватиметься підвищення температури
Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптикиня назвала дати
20 вересня, 21:54

Події в Україні

Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року
У Маріуполі вже руйнуються будинки, які нахвалював Путін
У Маріуполі вже руйнуються будинки, які нахвалював Путін
Рятувальники показали наслідки ударів по навчальному закладу в Сумах
Рятувальники показали наслідки ударів по навчальному закладу в Сумах
У Криму розвідка вперше в історії спалила російські літаки-амфібії Бе-12
У Криму розвідка вперше в історії спалила російські літаки-амфібії Бе-12
На Закарпатті викрито канал переправлення призовників за кордон
На Закарпатті викрито канал переправлення призовників за кордон
Стало відомо, скільки хасидів прибуло до Умані напередодні Рош га-Шана
Стало відомо, скільки хасидів прибуло до Умані напередодні Рош га-Шана

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua