Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року

Цього тижня в Україні погода буде теплою, місцями очікуються дощі

У більшості регіонів України упродовж тижня очікується тепла та сонячна погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

22 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі : Температура вночі +12°..+16°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +12°..+16°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно. на півдні : Температура вночі +12°..+14°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +12°..+14°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно. на заході : Температура вночі +12°..+17°, вдень +24°..+30°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +12°..+17°, вдень +24°..+30°. Сонячно, малохмарно. на сході : Температура вночі +10°..+14°, вдень +24°..+28°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +10°..+14°, вдень +24°..+28°. Сонячно, малохмарно. у центрі : Температура вночі +11°..+14°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +11°..+14°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно. у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +25°..+27°. Сонячно, малохмарно.

23 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі : Температура вночі +12°..+16°, вдень +21°..+26°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +12°..+16°, вдень +21°..+26°. Сонячно, малохмарно. на півдні : Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно. на заході : Температура вночі +12°..+14°, вдень +21°..+26°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +12°..+14°, вдень +21°..+26°. Сонячно, малохмарно. на сході : Температура вночі +12°..+14°, вдень +25°..+29°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +12°..+14°, вдень +25°..+29°. Сонячно, малохмарно. у центрі : Температура вночі +10°..+14°, вдень +23°..+26°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +10°..+14°, вдень +23°..+26°. Сонячно, малохмарно. у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +23°..+25°. Сонячно, малохмарно.

24 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі : Температура вночі +9°..+14°, вдень +14°..+16°. Мінлива хмарність, дощ.

: Температура вночі +9°..+14°, вдень +14°..+16°. Мінлива хмарність, дощ. на півдні : Температура вночі +12°..+14°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +12°..+14°, вдень +24°..+27°. Сонячно, малохмарно. на заході : Температура вночі +9°..+14°, вдень +14°..+18°. Мінлива хмарність, місцями дощ.

: Температура вночі +9°..+14°, вдень +14°..+18°. Мінлива хмарність, місцями дощ. на сході : Температура вночі +12°..+16°, вдень +24°..+28°. Переважно сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +12°..+16°, вдень +24°..+28°. Переважно сонячно, малохмарно. у центрі : Температура вночі +11°..+14°, вдень +14°..+25°. Мінлива хмарність, місцями дощ.

: Температура вночі +11°..+14°, вдень +14°..+25°. Мінлива хмарність, місцями дощ. у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +14°..+16°. Мінлива хмарність, дощ.

25 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі : Температура вночі +7…+9°, +12…+16° вдень. Малохмарно, місцями сонячно.

: Температура вночі +7…+9°, +12…+16° вдень. Малохмарно, місцями сонячно. на півдні : Температура вночі +11…+13° вночі, +17…+20° вдень. Сонячно.

: Температура вночі +11…+13° вночі, +17…+20° вдень. Сонячно. на заході : Температура вночі +8…+12° вночі, +15…+20° вдень. Переважно сонячно.

: Температура вночі +8…+12° вночі, +15…+20° вдень. Переважно сонячно. на сході : Температура вночі +9…+12° вночі, +15…+17° вдень. Мінлива хмарність.

: Температура вночі +9…+12° вночі, +15…+17° вдень. Мінлива хмарність. у центрі : Температура вночі +8…+9° вночі, +15…+16° вдень. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +8…+9° вночі, +15…+16° вдень. Сонячно, малохмарно. у Києві: Температура вночі +9° вночі, +17° вдень. Сонячно з невеликою хмарністю.

26 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі : Температура вночі +3°C, вдень +9°C. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +3°C, вдень +9°C. Сонячно, малохмарно. на півдні : Температура вночі +9°C, вдень +20°C. Сонячно, без опадів.

: Температура вночі +9°C, вдень +20°C. Сонячно, без опадів. на заході : Температура вночі +6°C, вдень +16°C. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +6°C, вдень +16°C. Сонячно, малохмарно. на сході : Температура вночі +5°C, вдень +16°C. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +5°C, вдень +16°C. Сонячно, малохмарно. у центрі : Температура вночі +5°C, вдень +16°C. Сонячно, малохмарно.

: Температура вночі +5°C, вдень +16°C. Сонячно, малохмарно. у Києві: Температура вночі +5°C, вдень +9°C. Сонячно, малохмарно.

27 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі : Температура вночі +17°C, вдень +27°C. Погода ясна, без опадів.

: Температура вночі +17°C, вдень +27°C. Погода ясна, без опадів. на півдні : Температура вночі +18°C, вдень +27°C. Погода ясна, без опадів.

: Температура вночі +18°C, вдень +27°C. Погода ясна, без опадів. на заході : Температура вночі +15°C, вдень +22°C. Мінлива хмарність, без опадів.

: Температура вночі +15°C, вдень +22°C. Мінлива хмарність, без опадів. на сході : Температура вночі +15°C, вдень +24°C. Ясно, без опадів.

: Температура вночі +15°C, вдень +24°C. Ясно, без опадів. у центрі : Температура вночі +17°C, вдень +27°C. Ясно, без опадів.

: Температура вночі +17°C, вдень +27°C. Ясно, без опадів. у Києві: Температура вночі +17°C, вдень +27°C. Погода ясна, без опадів.

28 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі : Температура вночі +10°C, вдень +18°C. Погода хмарна з проясненнями, без опадів.

: Температура вночі +10°C, вдень +18°C. Погода хмарна з проясненнями, без опадів. на півдні : Температура вночі +12°C, вдень +20°C. Хмарно з проясненнями, без опадів.

: Температура вночі +12°C, вдень +20°C. Хмарно з проясненнями, без опадів. на заході : Температура вночі +9°C, вдень +17°C. Хмарно з проясненнями, без опадів.

: Температура вночі +9°C, вдень +17°C. Хмарно з проясненнями, без опадів. на сході : Температура вночі +11°C, вдень +19°C. Хмарно з проясненнями, без опадів.

: Температура вночі +11°C, вдень +19°C. Хмарно з проясненнями, без опадів. у центрі : Температура вночі +10°C, вдень +18°C. Хмарно з проясненнями, без опадів.

: Температура вночі +10°C, вдень +18°C. Хмарно з проясненнями, без опадів. у Києві: Температура вночі +10°C, вдень +18°C. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Раніше повідомлялося, що Україні прогнозують прохолодніші дні, та це ще не фінальне прощання з теплом – погода коливатиметься.