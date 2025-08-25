Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 25 серпня

На Волині та Рівненщині очікується короткочасний дощ

У понеділок, 25 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та мінімальні опади місцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень на Волині та Рівненщині короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°, у південній частині 19-24°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 18-20°.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, день 25 серпня, буде переважно сухим, хоча в деяких регіонах трохи дощитиме. Зокрема опади можливі на Полтавщині, Харківщині, а також в деяких районах Дніпропетровщини та Черкащини.

Температура повітря вночі очікується у проміжку +7+11 градусів, в Карпатах місцями падатиме до +3, а на півдні буде від +8 до +13 градусів. Денна температура прогнозується на рівні +18+22 градусів, у південних регіонах +20+24 градуси. Синоптикиня попереджає про рвучкий вітер західного та північно-західного напрямків.

Сьогодні, 25 серпня відзначається День народження операційної системи Linux, День поцілунку примирення. Віряни вшановують день пам’яті святого – апостола Тита.

