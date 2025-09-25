Заморозки накриють Україну: перелік областей

Уночі 26-27 вересня в Україні на поверхні грунту заморозки 0-3°С

26 вересня у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються заморозки в повітрі

Синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Уночі 26-27 вересня в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні грунту заморозки 0-3°. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

26 вересня у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях заморозки в повітрі 0-3°, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, у деяких областях невеликий дощ. Температура у північних та більшості західних областей вночі 1-6° тепла, на Закарпатті до 10° (у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 11-16° тепла, на решті території вночі 6-11°, на узбережжі морів до 13°, вдень 14-19°.

Зауважимо, вночі 25-26 вересня стовпчики термометрів опустяться до +2...+7°C. Різке зниження температури може призвести до перших осінніх заморозків. Наприкінці тижня, після проходження фронту, в Україні знову встановиться поле підвищеного тиску, тож опади припиняться, але холодна погода збережеться.