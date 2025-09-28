Прогноз погоди на тиждень 29 вересня – 5 жовтня 2025 року

Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня до 5 жовьтня 2025 року

З 29 вересня по 5 жовтня в Україні очікується похолодання та дощі

Цього тижня в Україні завершиться період теплої осінньої погоди. Очікується значне зниження температури, особливо вдень, та дощі у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні на початку жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

29 вересня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +7°..+11°, вдень +12°..+15°. Хмарно, місцями дощ.

на півдні: Температура вночі +10°..+14°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

на заході: Температура вночі +8°..+12°, вдень +11°..+14°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +18°..+21°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +8°..+12°, вдень +14°..+17°. Хмарно, місцями дощ.

у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +13°..+14°. Мінлива хмарність, невеликий дощ.

30 вересня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +10°..+13°. Хмарно, дощ.

на півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +15°..+18°. Хмарно з проясненнями.

на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +8°..+11°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +11°..+14°. Хмарно, дощ.

у Києві: Температура вночі +5°..+7°, вдень +10°..+11°. Хмарно, невеликий дощ.

1 жовтня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Сонячно, без опадів.

на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +8°..+11°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +9°..+10°. Хмарно, невеликий дощ.

2 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +8°..+11°. Хмарно, місцями дощ.

на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +13°..+16°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Хмарно, місцями дощ.

у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +7°..+8°. Хмарно, невеликий дощ.

3 жовтня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +16°..+19°. Сонячно, малохмарно.

на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +15°..+18°. Сонячно, без опадів.

у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +10°..+11°. Хмарно з проясненнями.

4 жовтня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +10°..+13°, вдень +18°..+21°. Сонячно.

на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+20°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +14°..+17°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +6°..+8°, вдень +11°..+12°. Хмарно з проясненнями.

5 жовтня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +13°..+16°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +18°..+21°. Хмарно з проясненнями, місцями дощ.

на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +15°..+18°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +13°..+14°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

Нагадаємо, за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 24 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на тиждень пізніше за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

Повідомляється, що осінь характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.