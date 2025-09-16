Сильний дощ і похолодання: у Києві 17 вересня очікується негода

У Києві оголощено І рівень небезпечності, жовтий

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Київ

За прогнозом Укргідрометцентру завтра вдень, 17 вересня, у столиці очікується значний дощ. Про це повідомляє «Главком».

«17 вересня вдень у Києві значний дощ. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

За прогнозом Укргідрометцентру, завтра у Києві хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень значний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 15-20°. У Києві вночі 12-14°, вдень 15-17°.

Укргідрометцентр попереджає, що поодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Як повідомляє Офіційний портал Києва, гідрослужби комунальної корпорації «Київавтодор» готові до погіршення погодних умов та постійно очищають свої балансові гідротехнічні споруди.

Зокрема, як повідомляється, гідрослужби завчасно здійснюватимуть моніторинг вулиць у місцях можливого підтоплення. Загалом 91 одиниця спецтехніки і спецзасобів готова ліквідовувати наслідки ймовірної негоди.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, 8 вересня Київ накрила злива. У зв'язку з опадами, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака рух транспорту був ускладнений. О 18:04 його відновили.

29 липня через значну зливу у Києві також спостерігалися проблеми з рухом транспорту на деяких вулицях міста. Зокрема, на площі Галицькій – рух в напрямку Берестейського проспекту було значно ускладнено.