Рятувальники попередили українців про негоду: що слід врахувати
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
Мешканців України попередили про небезпечні метеорологічні явища 2 листопада. Рівень небезпечності I (жовтий). Як інформує «Главком», про це повідомляє «Укргідрометцентр» та ДСНС України.
Так, уночі та вранці 2 листопада Україну накриє туман – видимість 200-500 м. Виняток становитимуть такі області: західні, Житомирська, Вінницька та Одеська.
«I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Через прогнозований туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними. За умови несприятливої погоди водіям слід:
- знижувати швидкість руху
- увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
- уникати різких маневрів на дорозі.
Що ж до пішоходів, варто:
- бути уважними;
- використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.
Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.
