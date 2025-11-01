Рятувальники попередили українців про негоду: що слід врахувати

Через прогнозований туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту

Мешканців України попередили про небезпечні метеорологічні явища 2 листопада. Рівень небезпечності I (жовтий). Як інформує «Главком», про це повідомляє «Укргідрометцентр» та ДСНС України.

Так, уночі та вранці 2 листопада Україну накриє туман – видимість 200-500 м. Виняток становитимуть такі області: західні, Житомирська, Вінницька та Одеська.

«I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Через прогнозований туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними. За умови несприятливої погоди водіям слід:

знижувати швидкість руху

увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

уникати різких маневрів на дорозі.

Що ж до пішоходів, варто:

бути уважними;

використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.