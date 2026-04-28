Похолодання триває. Синоптики попередили про небезпеку

Оголошено ІІ рівень небезпечності

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі 28, 29 та 30 квітня в Україні, крім узбережжя морів та Криму, в повітрі заморозки 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

«Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам», – наголошують синоптики.

Як повідомлялося, завдяки погодним примхам Україна може втратити половину врожаю фруктів. Під загрозою опинилися абрикоси, персики, вишні та сливи. Найбільших збитків зазнали північні та центральні регіони країни.

До слова, 28 квітня в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході та північному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.