У Києві через негоду впав легендарний каштан

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У Києві через негоду впав легендарний каштан
Дерево росло біля будинку № 10 на вулиці Рибальській
фото: Київ24

Падіння дерева пошкодило лінії електропередач та щонайменше три автівки, які стояли поруч

У Печерському районі Києва через негоду зламався каштан Іващенка. Старовинному дереву було понад 150 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київ24».

Із 2013 року дерево має статус ботанічної пам’ятки.

Падіння дерева пошкодило лінії електропередач та щонайменше три автівки, які стояли поруч. В одній із машин потрощило вікна.

Дерево росло біля будинку № 10 на вулиці Рибальській.

У Києві через негоду впав легендарний каштан фото 1

Каштан Іващенка мав обхват стовбура 3,2 метра, висоту 25 метрів. До сьогодні дерево перебувало у доброму стані.

Також у поліції повідомляють про падіння дерева на вулиці Олександра Кониського.

У Києві через негоду впав легендарний каштан фото 2

Ще одне дерево впало на вулиці Театральній, біля сходів природничого музею.

Нагадаємо, через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

Також у неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град.

Раніше синоптики попереджали, що у неділю, 26 квітня, в більшості областей України погіршиться погода. Очікується похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

