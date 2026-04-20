Україну накриють заморозки. Гідрометцентр назвав області та попередив про небезпеку

glavcom.ua
Гідрометцентр спрогнозував заморозки до -3° у ніч на 21 квітня
Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки та назвали регіони з морозами до -3 градуси

В Україні найближчої ночі очікуються заморозки у низці регіонів, температура повітря може опуститися до -3 градусів. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через погіршення погодних умов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Українського гідрометцентру.

Вночі 21 квітня у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в повітрі очікуються заморозки 0...-3 градуси.

У зазначених регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпечності. За даними синоптиків, холодна погода супроводжуватиметься опадами та поривчастим вітром.

Протягом вівторка, 21 квітня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Вночі, окрім північної частини, а вдень у Прикарпатті, Закарпатті, південних і південно-східних областях очікуються помірні, місцями значні дощі.

«Вночі крім північної частини, вдень на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході країни помірні, місцями значні дощі», - зазначили синоптики.

Вітер буде переважно північного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +1...+6 градусів, але у низці областей можливі заморозки до 0...-3 градуси. Вдень повітря прогріється до +7...+12 градусів.

У Карпатах прогнозують мокрий сніг, температура протягом доби коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі у столиці прогнозують +1...+3 градуси, на поверхні ґрунту можливі заморозки до 0...-3 градуси. Вдень температура підвищиться до +8...+10 градусів.

Синоптики також попереджають, що протягом тижня, з 20 по 26 квітня, в Україні утримається нестійка та холодніша за норму погода. Очікуються часті дощі, місцями мокрий сніг і нічні заморозки.

Зокрема, 23 квітня очікується хмарна погода з дощами у більшості регіонів: температура вночі становитиме +2...+5 градусів, вдень +10...+14 градусів, у Києві +1...+3 градуси вночі та +10...+12 градусів вдень.

24 квітня прогнозують дощі по всій країні, місцями значні. Температура вночі коливатиметься від -1 градус до +5 градусів, вдень +6...+12 градусів, у столиці вночі до -2 градуси, вдень +7...+9 градусів.

25 квітня опади збережуться у більшості областей, на заході можливі заморозки до -1 градус. Температура вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+16 градусів залежно від регіону.

26 квітня синоптики знову прогнозують нестійку погоду з дощами. Вночі +1...+7 градусів, місцями заморозки до -3 градуси, вдень +8...+16 градусів. У Києві вночі +2...+4 градуси, вдень +8...+11градусів.

Погіршення погодних умов пов’язане з активізацією циклонів та надходженням холодного повітря з півночі Європи, що призведе до зниження температури нижче кліматичної норми у більшості регіонів країни.

До слова, у Тернополі на 68 тисяч гривень оштрафували працівницю обласного гідрометцентру, яка продала підприємиці «довідку про погану погоду». Як ідеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, у жовтні 2025 року до посадовиці гідрометцентру звернулася підприємиця, якій були потрібні офіційні підтвердження про неналежні погодні умови. Такі документи дозволяли ФОП претендувати на компенсацію від органів місцевого самоврядування за втрачений врожай.

