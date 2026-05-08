Сяйво над Багриновою горою: у Києві зафіксовано рідкісне метеорологічне явище

Сонячне гало над Багриновою горою у Києві 8 травня 2026 року

Сьогодні, 8 травня, мешканці столиці могли спостерігати незвичне метеорологічне явище – сонячне гало. Сяйво навколо сонця зафіксували над Багриновою горою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Сонячне гало над Києвом фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Поява гало часто свідчить про зміни в погоді – похолодання або прихід вологих атмосферних фронтів фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Яскраве й добре помітне гало з'являється в Україні 10–20 разів на рік фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах. Найпоширеніша форма гало – світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця. Досить часто простежуються яскраві кольорові плями обабіч Сонця – несправжні сонця чи паргелії, яскрава кольорова дуга з центром у зеніті – зенітна дуга, світлові стовпи, що йдуть вгору та вниз від світила.

Всього відомо понад 100 видів гало. Переважна їх більшість – рідкісні та спостерігаються лише в країнах з суворим кліматом, наприклад, поза Полярним колом. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді – похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

В Україні гало можна спостерігати 70–120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з'являється 10–20 разів на рік.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 8 травня, в Україні очікується спекотна погода, до +25 градусів, але водночас країною пронесуться дощі з грозами. У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Як повідомлялось, Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня.

До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.