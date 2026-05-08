Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сяйво над Багриновою горою: у Києві зафіксовано рідкісне метеорологічне явище

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Сяйво над Багриновою горою: у Києві зафіксовано рідкісне метеорологічне явище
Сонячне гало над Багриновою горою у Києві 8 травня 2026 року
фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Поява гало часто свідчить про зміни в погоді – похолодання або прихід вологих атмосферних фронтів

Сьогодні, 8 травня, мешканці столиці могли спостерігати незвичне метеорологічне явище – сонячне гало. Сяйво навколо сонця зафіксували над Багриновою горою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Сонячне гало над Києвом
Сонячне гало над Києвом
фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Поява гало часто свідчить про зміни в погоді – похолодання або прихід вологих атмосферних фронтів
Поява гало часто свідчить про зміни в погоді – похолодання або прихід вологих атмосферних фронтів
фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Яскраве й добре помітне гало з'являється в Україні 10–20 разів на рік
Яскраве й добре помітне гало з'являється в Україні 10–20 разів на рік
фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах. Найпоширеніша форма гало – світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця. Досить часто простежуються яскраві кольорові плями обабіч Сонця – несправжні сонця чи паргелії, яскрава кольорова дуга з центром у зеніті – зенітна дуга, світлові стовпи, що йдуть вгору та вниз від світила.

Всього відомо понад 100 видів гало. Переважна їх більшість – рідкісні та спостерігаються лише в країнах з суворим кліматом, наприклад, поза Полярним колом. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді – похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

В Україні гало можна спостерігати 70–120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з'являється 10–20 разів на рік.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 8 травня, в Україні очікується спекотна погода, до +25 градусів, але водночас країною пронесуться дощі з грозами. У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Як повідомлялось, Україна опинилася в епіцентрі найтеплішої повітряної маси на континенті. Завдяки впливу антициклону та субтропічного повітря, температура в багатьох регіонах піднялася до позначок, характерних радше для середини літа, ніж для початку травня.

До слова, у Києві на початку травня закінчилася метеорологічна весна і розпочалося метеорологічне літо. Синоптики поінформували, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15°С в бік підвищення відбувся 4 травня. Це означає, що розпочалося метеорологічне літо.

Теги: Київ весна погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На маршрут № 28 випустили більше тролейбусів
У Києві частково змінено рух громадського транспорту через наслідки нічної атаки
16 квiтня, 07:53
Ігор Савченко загинув 18 квітня під час теракту у Києві
Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко
20 квiтня, 11:03
Михайло Дробницький, підозрюваний у службовій недбалості під час стрілянини у Києві та його адвокат у Печерському райсуді. Київ, 21 квітня 2026 р.
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
22 квiтня, 17:10
Портрет Героя України Михайла Матюшенка
Виставка, присвячена командиру «Привидів Києва»: де побачити особисті речі Матюшенка (фото)
24 квiтня, 15:56
Користувачі соцмереж публікують відео
Київ накрив потужний град із грозою (відео)
26 квiтня, 13:56
Прогноз погоди на тиждень 27 квітня – 3 травня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 27 квітня – 3 травня 2026 року
26 квiтня, 20:00
Нападника визнано винним у вчинені злочину та засуджено до семи років позбавлення волі
Напад на пораненого військового у Києві: який вирок ухвалив суд
30 квiтня, 13:12
Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до десяти років
Водію Maserati, який напідпитку влаштував ДТП на Печерську, повідомлено про підозру
Вчора, 13:19
Ігор Кондратюк розповів, як можна взяти участь в шоу «Караоке на Майдані»
«Ніколи не грали крапленими картами». Кондратюк уперше прокоментував скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
Вчора, 16:59

Новини

До Дня Києва 35 тисяч мешканців столиці отримають матеріальну допомогу: хто у списку
До Дня Києва 35 тисяч мешканців столиці отримають матеріальну допомогу: хто у списку
10-метровий фонтан посеред дороги: на Північному мосту прорвало трубу (відео)
10-метровий фонтан посеред дороги: на Північному мосту прорвало трубу (відео)
Сяйво над Багриновою горою: у Києві зафіксовано рідкісне метеорологічне явище
Сяйво над Багриновою горою: у Києві зафіксовано рідкісне метеорологічне явище
Видавали себе за працівників СБУ: у Києві затримано шахраїв, які ошукали жінку на $28 тис.
Видавали себе за працівників СБУ: у Києві затримано шахраїв, які ошукали жінку на $28 тис.
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 травня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 травня
Смиренно чекало смерті на згарищі: щемлива історія порятунку лосеняти у Чорнобильській зоні
Смиренно чекало смерті на згарищі: щемлива історія порятунку лосеняти у Чорнобильській зоні

Новини

Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua