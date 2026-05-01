В Україні вітряно та без опадів: прогноз погоди на 1 травня 2026

В Україні 1 травня 2026 року вдень до 8-13°

У п'ятницю, 1 травня , в Україні очікується вітряна, прохолодна погода, але без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність, температура вдень 8-13° тепла.

«1 травня синоптичну ситуацію по території України формуватиме гребінь високого атмосферного тиску, від антициклону з центром над Німеччиною, місцями на Лівобережжі та у Криму вдень ще поройдуть слабкі дощі. Над нами все ще зберігається холодна повітряна маса і завдяки нічним проясненням приземний шар повітря інтенсивно охолоджуватиметься, тож синоптики попереджають про те, що у більшості областей у повітрі очікуються заморозки в межах 0 мінус 3 градуси , на півдні країни заморозки будуть лише на поверхні ґрунту, денні максимуми перебуватимуть в прохолодному діапазоні як для цієї пори від 8 до 13 градусів тепла», – йдеться у повідомленні.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

У п’ятницю, 1 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. У суботу, 2 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.