В Україні хмарно та вітряно: прогноз погоди на 22 березня 2026

Опадів в країні не очікується

У неділю, 22 березня, в Україні без опадів та малохмарно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, лише на півдні країни вночі місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу (на півдні країни 1-6° тепла); вдень 8-13° тепла. В Карпатах вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.

Нагадаємо, 18 березня, столиця опинилася в епіцентрі вологого атмосферного фронту. Згідно з даними Global Weather Map, дощова хмара зосередилася саме над Києвом, оминаючи прилеглі регіони.