Київ затягне щільним туманом до кінця доби

За прогнозами, видимість на дорогах складатиме лише 200–500 метрів

У столиці оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

Сьогодні, 21 березня 2026 року, мешканцям столиці слід бути особливо обачними. У Києві в найближчу годину та протягом усього дня очікується погіршення погодних умов – місто накриє щільний туман. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укргідрометцентр».

За прогнозами, видимість на дорогах складатиме лише 200–500 метрів. Через небезпечне метеорологічне явище у столиці оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці закликають власників автотранспорту бути максимально уважними та дотримуватися правил, зокрема зменшити швидкість, увімкнути фари, тримати дистанцію та уникати маневрів.

Пішоходів закликають бути уважними при переході проїжджої частини та використовувати світловідбивальні елементи (флікери) на одязі, щоб стати помітнішими.

Нагадаємо, сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, лише у західних областях вночі, у південних вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.