В Україні потепліє до +18°: прогноз погоди на 28 березня 2026

Іванна Гончар
В Україні потепліє до +18°: прогноз погоди на 28 березня 2026
В Україні 23 березня без опадів, вдень до +18°

У суботу, 28 березня, в Україні очікується суха і тепла погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Лише у південно-західній частині, на Львівщині та Волині вранці та вдень невеликий дощ.

На сході та південному сході країни вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 13-18°, в Карпатах 4-9° тепла.

У Київській області та столиці також без опадів і з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

28 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

В Україні потепліє до +18°: прогноз погоди на 28 березня 2026
