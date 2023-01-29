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Росія готує велику кібератаку – ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія готує велику кібератаку – ЗМІ
Російські хакери постійно атакують Україну від початку повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

РФ активізує свої кібератаки для тиску на союзників України

Спецслужби країни-агресорки РФ готують велику кібератаку на країни, які надають підтримку Україні. Про це повідомляє канадське видання CBC з посиланням на Communications Security Establishment (CSE) - Центр безпеки комунікацій Канади.

CSE закликав канадську спільноту до «підвищеної уважності».

«Нам відома інформація про активізацію зусиль, пов'язаних із РФ хакерів, які намагаються скомпрометувати або перешкодити союзникам України, у відповідь на їх підтримку уряду України», – заявили в Центрі.

«Канадський центр кібербезпеки, що є частиною CSE, нагадує канадській спільноті кібербезпеки – особливо захисникам критичної інфраструктури та мереж оборонної промисловості – дотримуватися підвищеної пильності та підвищити свою обізнаність та захист від зловмисних кіберзагроз», – сказав речник CSE.

Він додав, що на сьогоднішній день збільшення випадків кібернападів на уряд Канади поки не було виявлено.

Нагадаємо, Україна пропонує створити «Кібер ООН» – глобальну організацію, яка допоможе обмінюватися інформацією про загрози і готуватися до майбутніх атак РФ.

Раніше повідомлялося, що окупанти посилять кібератаки на Україну. Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.

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Теги: війна Канада технології росія хакер кібербезпека кібератака

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