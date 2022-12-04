Окупанти посилять кібератаки на Україну – Microsoft

На думку Клінта Воттса, хакерські угруповання можуть атакувати критичну інфраструктуру України

Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці. Про це у своєму блозі повідомляє генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс.

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Він вважає, що Росія може використовувати тріщини в міжнародній підтримці України, щоб підірвати дію коаліцій, які постачають військову та гуманітарну допомогу. Наприклад, вони розганяють тему про підвищення цін на енергоносії серед країн Європи. І хоч зараз ці зусилля мали обмежений ефект, це може казати про розширення такої тактики зі сторони РФ, вважає Воттс.

Крім того, хакерські угруповання можуть атакувати критичну інфраструктуру, як робили це ще з 2014 року.

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«Після анексії Криму Росією у 2014 році IRIDIUM (хакерське угруповання – «Главком») розпочало серію зимових операцій проти українських постачальників електроенергії, відключивши електроенергію для сотень тисяч громадян у 2015 та 2016 роках», – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що заступник Шойгу відправився до Ірану за дронами та ракетами.

Також повідомлялось, що українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

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Відзначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь.

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.