Стало відомо, скільки кібератак Росія щодоби завдає по Україні

Сьогодні країна-агресор завдає в середньому понад 10 кібератак на добу

Щодоби Росія завдає по Україні понад 10 кібератак, а загалом з початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тис. кібернападів. Таку заяву зробив начальник департаменту кібербезпеки Служби безпеки Україні Ілля Вітюк в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

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«Ми підійшли до 2022 року, маючи позаду 8-річний досвід гібридної війни. Адже війна у кіберпросторі тривала й раніше. На момент вторгнення ми вже були готові до найгірших сценаріїв. А масовані кібератаки, які ми відбили в січні та лютому, стали додатковими «тренуваннями» перед вторгненням», – розповів Ілля Вітюк.

Він зауважив, що в зоні особливої уваги ворога є енергетика, логістика, зв'язок, військові об’єкти, а також реєстри і бази даних органів влади та комунікаційні ресурси для проведення спеціальних інформаційних операцій.

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«Ми моніторимо ризики і загрози у режимі реального часу 24/7. Більшість хакерів із російських спецслужб, що працюють по нас, знаємо поіменно. Іде робота з їх документування у межах відповідних кримінальних проваджень. Після перемоги України на них чекатиме окремий блок засідань міжнародного військового трибуналу і справедливе покарання», – резюмував Ілля Вітюк.

Загалом Вітюк озвучив такі цифри: якщо у 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021-му – 1400, то вже цьогоріч кількість кібернападів зросла у понад 3 рази.

«Сьогодні країна-агресор завдає в середньому понад 10 кібератак на добу. Про більшість українське суспільство, на щастя, навіть не знає. Але наші пріоритети незмінні – успішно захищати інформаційну та цифрову безпеку держави», – запевнив начальник департаменту кібербезпеки.

Раніше повідомлялось, що Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.

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