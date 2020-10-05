В Україні можуть пом'якшити довічний термін



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Відповідний законопроєкт №4049 рекомендують прийняти за основу

Профільний комітет пропонує ВР пом'якшити норми про довічне ув'язнення

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту замінити довічне ув'язнення на більш м'яке покарання. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

«Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроєкт №4049 за основу з пропозиціями комітету», – зазначено в повідомленні.

В проєкті передбачений механізм пом'якшення довічного покарання. Його можна застосувати після того, як особа, яка була засуджена до довічного позбавлення волі, відбула його не менше 10 років. Потім громадянин отримає право за відповідною процедурою, на підставі висновків і аналізу особистості, звернутися з приводу заміни довічного позбавлення волі строковим покаранням з терміном на 15 років мінімум.

«Тобто засуджений до позбавлення волі в разі прийняття цього законопроєкту буде перебувати в місцях позбавлення волі не менше 25 років – 10 до моменту звернення і 15 років після моменту звернення», – звертають увагу в комітеті.

Крім того, законопроєкт прибирає таку санкцію як «адміністративний арешт» і пропонує скоротити термін розгляду апеляції на таку санкцію.

Члени комітету підкреслили, що для таких змін не час. Вони пропонують не підтримувати цю норму в документі.

Нагадаємо, що мінʼюст вирішив покращити життя ув’язнених у СІЗО.