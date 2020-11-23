В Україні можуть ввести новий податок – ЗМІ

Ідея ще в процесі обговорення, наразі «слуги» розраховують зняти частину проблем через прийняття законопроекту про місцеві держадміністрації

Відповідна ідея з'явилася в середовищі партії «Слуга народу» щоб зменшити напруження між центром та місцевою владою на тлі економічних збитків від пандемії

У партії «Слуга народу» розмірковують над ідеєю впровадження нового податку, надходження з якого підуть до місцевих бюджетів. Про це повідомило джерело РБК-Україна.

Як пише видання, це поки що на рівні ідеї, для її реалізації необхідно час. Поки що задовольнити інтереси регіонів збираються через збільшення витрат на соціальний та економічний розвиток в бюджеті на 2021 рік.

Наразі «слуги» розраховують зняти частину проблем через прийняття законопроекту про місцеві держадміністрації. Він був внесений до парламенту в кінці жовтня.

5 листопада Рада підтримала у першому читанні проєкт держбюджету-2021. У проєкті бюджету закладені наступні показники:

– Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%;

– Очікувана інфляція – 7,3% річних;

– Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США;

– Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць;

– Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень;

– Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень;

– Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень;

– Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень;

– На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.

На підвищення мінімальної зарплати – 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч; Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів; До бюджету заклали вакцинування українців від COVID-19 – 2,6 мільярда гривень.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.