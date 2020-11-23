  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні можуть ввести новий податок – ЗМІ

    • Розсилка
    Ідея ще в процесі обговорення, наразі &laquo;слуги&raquo; розраховують зняти частину проблем через прийняття законопроекту про місцеві держадміністрації - В Україні можуть ввести новий податок – ЗМІ
    Ідея ще в процесі обговорення, наразі «слуги» розраховують зняти частину проблем через прийняття законопроекту про місцеві держадміністрації
    Фото: прес-служба Верховної Ради

    Відповідна ідея з'явилася в середовищі партії «Слуга народу» щоб зменшити напруження між центром та місцевою владою на тлі економічних збитків від пандемії

    У партії «Слуга народу» розмірковують над ідеєю впровадження нового податку, надходження з якого підуть до місцевих бюджетів. Про це повідомило джерело РБК-Україна.  

    Як пише видання, це поки що на рівні ідеї, для її реалізації необхідно час. Поки що задовольнити інтереси регіонів збираються через збільшення витрат на соціальний та економічний розвиток в бюджеті на 2021 рік.

    Наразі «слуги» розраховують зняти частину проблем через прийняття законопроекту про місцеві держадміністрації. Він був внесений до парламенту в кінці жовтня.

    5 листопада Рада підтримала у першому читанні проєкт держбюджету-2021. У проєкті бюджету закладені наступні показники:

    – Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%;

    – Очікувана інфляція – 7,3% річних;

    – Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США;

    – Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць;

    – Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень;

    – Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень;

    – Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень;

    – Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень;

    – На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.

    На підвищення мінімальної зарплати – 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч; Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів; До бюджету заклали вакцинування українців від COVID-19 – 2,6 мільярда гривень.

    Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021  понад п'ять тисяч поправок.

    Теги: ЗМІ податки Володимир Зеленський Україна партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies