ЗМІ: У Дніпрі зросте податок для аптек та продуктових магазинів

Депутати планують прийняти рішення про підвищення податку на землю для аптек та продовольчих магазинів до 13%

Місцеві ЗМІ прогнозують, що цінники у місцевих крамницях зростуть щонайменше на 20%

На наступній сесії міської ради Дніпра депутати планують прийняти рішення про підвищення податку на землю для аптек та продовольчих магазинів до 13%. Про це повідомляє місцевий сайт Репортер.

За даними видання, крім того, команда міського голови Філатова вже прийняла рішення про оцінку вартості землі.

«Тепер квадратний метр оцінюють у 644,05 грн замість 585 грн. Тобто тепер податкові видатки підприємців зростуть в середньому на 20%. Відповідно, аби уникнути збитків, вони будуть змушені підняти ціни на свої товари. За таких умов їжа та ліки здорожчають щонайменше на 20%», – переконує місцеве видання.

Видання зазначає, що також обґрунтованої паніки на бізнесменів наганяє ситуація з коронавірусом.

Місцева влада замість того, аби підтримати підприємців, під час пандемії, збирає з них ще більше грошей. Це, на думку авторів публікації, може відіграти свою роль на ціноутворенні, а тому у разі введення більш жорстких карантинних обмежень, варто очікувати ще вищих цін.

Джерела ЗМІ стверджують, начебто Філатов вже всюди вихваляється, що міськрада наповнена його людьми, тому у разі його перемоги у місцевих виборах, суттєвої опозиції в міській владі не буде. Відповідно міський голова зі своїми депутатами буде безперешкодно приймати будь-які рішення.

Нагадаємо, 22 листопада 2020 року в Дніпрі відбудеться другий тур місцевих виборів. Дніпряни обиратимуть міського голову.