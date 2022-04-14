На 14 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: напрямки
Україна продовжує евакуйовувати людей з гарячих точок
На сьогодні, 14 квітня, в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Більшість із них з Луганської області. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірину Верещук.
Українці зможуть евакуйовуватися з Запорізької, Донецької та Луганської областей.
Маршрути гуманітарних коридорів на 14 квітня:
Евакуйовуватися на власному транспорті до Запоріжжя зможуть мешканці Маріуполя, Бердянська, Токмаку й Енергодару.
Натомість через погодні умови цим маршрутом не зможуть проїхати автобуси. Причиною цього є розмита дорога на ділянці маршруту між Запоріжжям і містом Василівка.
Якщо не буде обстрілів з боку окупантів, то люди також зможуть організовано виїжджати з Луганської області. Для цього вкотре запрацюють такі точки маршрути:
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вулиця Первомайська, 42.
- Рубіжне – Бахмут.
Як повідомлялося, евакуація населення сьогодні, 14 квітня в Луганській області запланована за п'ятьма напрямками. Це Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.