На 14 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: напрямки

Україна продовжує евакуйовувати людей з гарячих точок

На сьогодні, 14 квітня, в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Більшість із них з Луганської області. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірину Верещук.

Українці зможуть евакуйовуватися з Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Маршрути гуманітарних коридорів на 14 квітня:

Евакуйовуватися на власному транспорті до Запоріжжя зможуть мешканці Маріуполя, Бердянська, Токмаку й Енергодару.

Натомість через погодні умови цим маршрутом не зможуть проїхати автобуси. Причиною цього є розмита дорога на ділянці маршруту між Запоріжжям і містом Василівка.

Якщо не буде обстрілів з боку окупантів, то люди також зможуть організовано виїжджати з Луганської області. Для цього вкотре запрацюють такі точки маршрути:

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце зборів: вулиця Первомайська, 42.

Рубіжне – Бахмут.

Як повідомлялося, евакуація населення сьогодні, 14 квітня в Луганській області запланована за п'ятьма напрямками. Це Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.