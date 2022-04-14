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    На 14 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: напрямки

    Українці зможуть евакуйовуватися з Запорізької, Донецької та Луганської областей - На 14 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: напрямки
    Українці зможуть евакуйовуватися з Запорізької, Донецької та Луганської областей
    фото: t.me/orlovdmytro

    Україна продовжує евакуйовувати людей з гарячих точок

    На сьогодні, 14 квітня, в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Більшість із них з Луганської області. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірину Верещук.

    Українці зможуть евакуйовуватися з Запорізької, Донецької та Луганської областей.

    Маршрути гуманітарних коридорів на 14 квітня:

    Евакуйовуватися на власному транспорті до Запоріжжя зможуть мешканці Маріуполя, Бердянська, Токмаку й Енергодару.

    Натомість через погодні умови цим маршрутом не зможуть проїхати автобуси. Причиною цього є розмита дорога на ділянці маршруту між Запоріжжям і містом Василівка.

    Якщо не буде обстрілів з боку окупантів, то люди також зможуть організовано виїжджати з Луганської області. Для цього вкотре запрацюють такі точки маршрути:

    • Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
    • Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вулиця Сосюри, 324.
    • Попасна – Бахмут. Місце зборів: вулиця Первомайська, 42.
    • Рубіжне – Бахмут.

    Як повідомлялося, евакуація населення сьогодні, 14 квітня в Луганській області запланована за п'ятьма напрямками. Це Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    На 14 квітня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів: напрямки