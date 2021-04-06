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    В Україні почали діяти нові тести для майбутніх водіїв: що потрібно знати

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    В Україні почали діяти нові тести для майбутніх водіїв - В Україні почали діяти нові тести для майбутніх водіїв: що потрібно знати
    В Україні почали діяти нові тести для майбутніх водіїв

    Відсьогодні майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за оновленими екзаменаційними білетами

    Українські водії з 6 квітня будуть здавати на посвідчення за новими правилами.

    Серед змін, зокрема нові екзаменаційні білети. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений на сайті відомства.

    Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії, і це допоможе новачкам оперативніше ухвалювати правильні рішення за кермом авто.

    Важливо, що всі зміни були також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху. У МВС наголошують, що це – дієва підтримка для кожного, хто бажає підготуватися до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі.

    Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії.

    «Це допоможе новачкам оперативніше ухвалювати правильні рішення за кермом автомобіля», – вважають у МВС.

    Всі білети було актуалізовано відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.

    Зміни можуть стосуватися таких напрямків:

    • Правила дорожнього руху;
    • будова та експлуатація транспортних засобів;
    • основи безпечного водіння;
    • основи права в області дорожнього руху;
    • надання першої медичної допомоги.

    Для підготовки до складання практичного іспиту на сайті МВС можна ознайомитися з маршрутами для перевірки навичок керування транспортними засобами.

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    Теги: МВС атестація водій ПДР
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