В Україні почали діяти нові тести для майбутніх водіїв: що потрібно знати

В Україні почали діяти нові тести для майбутніх водіїв

Відсьогодні майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за оновленими екзаменаційними білетами

Українські водії з 6 квітня будуть здавати на посвідчення за новими правилами.

Серед змін, зокрема нові екзаменаційні білети. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений на сайті відомства.

Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії, і це допоможе новачкам оперативніше ухвалювати правильні рішення за кермом авто.

Важливо, що всі зміни були також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху. У МВС наголошують, що це – дієва підтримка для кожного, хто бажає підготуватися до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі.

Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії.

«Це допоможе новачкам оперативніше ухвалювати правильні рішення за кермом автомобіля», – вважають у МВС.

Всі білети було актуалізовано відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.

Зміни можуть стосуватися таких напрямків:

Правила дорожнього руху;

будова та експлуатація транспортних засобів;

основи безпечного водіння;

основи права в області дорожнього руху;

надання першої медичної допомоги.

Для підготовки до складання практичного іспиту на сайті МВС можна ознайомитися з маршрутами для перевірки навичок керування транспортними засобами.