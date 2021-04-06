В Україні почали діяти нові тести для майбутніх водіїв: що потрібно знати
Відсьогодні майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за оновленими екзаменаційними білетами
Українські водії з 6 квітня будуть здавати на посвідчення за новими правилами.
Серед змін, зокрема нові екзаменаційні білети. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений на сайті відомства.
Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії, і це допоможе новачкам оперативніше ухвалювати правильні рішення за кермом авто.
Важливо, що всі зміни були також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху. У МВС наголошують, що це – дієва підтримка для кожного, хто бажає підготуватися до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі.
Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії.
«Це допоможе новачкам оперативніше ухвалювати правильні рішення за кермом автомобіля», – вважають у МВС.
Всі білети було актуалізовано відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.
Зміни можуть стосуватися таких напрямків:
- Правила дорожнього руху;
- будова та експлуатація транспортних засобів;
- основи безпечного водіння;
- основи права в області дорожнього руху;
- надання першої медичної допомоги.
Для підготовки до складання практичного іспиту на сайті МВС можна ознайомитися з маршрутами для перевірки навичок керування транспортними засобами.