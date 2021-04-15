Експерти розповіли, на яких автомобілях найчастіше скручують пробіг

Скручування пробігу іноді дозволяє шахраям підняти ціну автомобіля приблизно на чверть

Вживаний автомобіль – це завжди «кіт в мішку». Але деякий «секонд-хенд» можна віднести до особливої групи ризику. Наприклад, як свідчить дослідження carVertical – української компанії, яка спеціалізується на перевірці історії автівок – майже у 75% досліджуваних вживаних дизельних авто знайшлися маніпуляції з одометром.

«Дизельні двигуни це, як правило, вибір водіїв, які щодня долають великі відстані. Це головна причина, чому такі машини мають підроблені показники одометра на ринку вживаних автомобілів», - йдеться у дослідженні компанії.

Вживанi автомобілі з бензиновим двигуном менше схильні до шахрайства з пробігом: випадків відкатів пробігу серед бензинових авто 25%.

Впливає на статистику і вік автомобіля. Наприклад, машини, виготовлені між 1991 і 1995 роками, накручують найчастіше. Автомобілі цієї вікової групи вiдкатуються по пробiгу в середньому на 80 тисяч кілометрів.

Це й не дивно, адже старі автомобілі дешевше і простіше за технічної конструкцією, тому в них легше змінити показники одометра.

Показання пробігу автомобілів, виготовлених з 2016 по 2020 рік, накручувалися в середньому на 36 тисяч кілометрів.

Скручений пробіг на електромобілях – рідке явище

А ось електромобілі та гібриди з фальшивими показниками пробігу є одним з найрідкісніших випадкiв - лише 0,6 відсотка випадків шахрайства з пробігом.

Згідно з дослідженням carVertical, залежно від віку та стану вживаного автомобіля, відкат пробігу дозволяє штучно завищити ціну автомобіля на цілих 25%.

«Дані демонструють, що вартість транспортних засобів, що імпортуються із США, може бути завищена до приголомшливих 6 тисяч євро. І це все завдяки декільком манiпуляцiям з показаннями одометра», – відмічають експерти.