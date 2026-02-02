Головна Країна Суспільство
В Україні морози до -30°, без опадів: прогноз погоди на 2 лютого 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні морози до -30°, без опадів: прогноз погоди на 2 лютого 2026
Прогноз погоди на 2 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах країни ожеледиця

У понеділок, 2 лютого, в Україні прогнозується холодна погода та морози до -20 градусів.. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, холодна без опадів погода з температурою вночі 18-23° морозу (у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30°), вдень 13-18° морозу; на півдні та південному сході вночі 12-17°, вдень 6-11° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу.

На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

В Україні морози до -30°, без опадів: прогноз погоди на 2 лютого 2026 фото 1

У Київській області та столиці холодна без опадів погода. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.. Температура по області вночі 22-27° морозу, місцями 30°, вдень 13-18° морозу;
у Києві вночі 22-24°, вдень 14-16° морозу.

До слова, Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. Вже з 1 лютого територію країни накрив потужний арктичний антициклон, який приніс аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок. 

Як зазначають рятувальники, пік холодів припаде на період з 1 по 3 лютого 2026 року. ДСНС оголосила ІІІ рівень небезпеки (червоний) для областей, де температурні показники можуть стати загрозою для здоров'я людей та стабільної роботи інфраструктури. 

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Теги: погода

В Україні морози до -30°, без опадів: прогноз погоди на 2 лютого 2026
В Україні морози до -30°, без опадів: прогноз погоди на 2 лютого 2026
