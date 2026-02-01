В Україні морози до -25°, опадів не очікується: прогноз погоди на 1 лютого 2026

На дорогах країни ожеледиця

У недлію, 1 лютого, в Україні прогнозується холодна погода та морози до -20 градусів.. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, холодна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 12-17° морозу; на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу; у південних областях вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті вночі та вдень 1-6° морозу (вдень на Закарпатті місцями близько 0°).

Без опадів, лише у південно-східній частині вночі сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

У Київській області та столиці холодна без опадів погода. На дорогах місцями ожеледиця Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 20-25°, вдень 14-19° морозу; у Києві вночі 21-23°, вдень 14-16° морозу.

До слова, Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. Вже з 1 лютого територію країни накриє потужний арктичний антициклон, який принесе аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок.

Як зазначають рятувальники, пік холодів припаде на період з 1 по 3 лютого 2026 року. ДСНС оголосила ІІІ рівень небезпеки (червоний) для областей, де температурні показники можуть стати загрозою для здоров'я людей та стабільної роботи інфраструктури.

