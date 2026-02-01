Головна Країна Суспільство
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні морози до -25°, опадів не очікується: прогноз погоди на 1 лютого 2026
Прогноз погоди на 1 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах країни ожеледиця

У недлію, 1 лютого, в Україні прогнозується холодна погода та морози до -20 градусів.. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, холодна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 12-17° морозу; на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу; у південних областях вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті вночі та вдень 1-6° морозу (вдень на Закарпатті місцями близько 0°).

Без опадів, лише у південно-східній частині вночі сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

В Україні морози до -25°, опадів не очікується: прогноз погоди на 1 лютого 2026 фото 1

У Київській області та столиці холодна без опадів погода. На дорогах місцями ожеледиця Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 20-25°, вдень 14-19° морозу; у Києві вночі 21-23°, вдень 14-16° морозу.

До слова, Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. Вже з 1 лютого територію країни накриє потужний арктичний антициклон, який принесе аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок. 

Як зазначають рятувальники, пік холодів припаде на період з 1 по 3 лютого 2026 року. ДСНС оголосила ІІІ рівень небезпеки (червоний) для областей, де температурні показники можуть стати загрозою для здоров'я людей та стабільної роботи інфраструктури. 

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Теги: погода

